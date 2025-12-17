Υγιεινό και ζουμερό κοτόπουλο με φέτα και βαλσάμικο: Διατροφική αξία – Τι σας προσφέρει

Βασισμένο στον οδηγό υγιεινών συνταγών της Mayo Clinic, αυτό το πιάτο προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών με πιθανά οφέλη υγείας, όταν καταναλώνεται ως μέρος μιας ποικίλης διατροφής.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Η συνταγή της Mayo Clinic αποδίδει περίπου 4 μερίδες. Ανά μερίδα (οι τιμές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις μάρκες των συστατικών και τα μεγέθη των μερίδων):

Θρεπτικό συστατικό Ποσότητα ανά μερίδα % Ημερήσιας Αξίας (DV) Θερμίδες 370 kcal – Πρωτεΐνη 38 g 76% Συνολικά λιπαρά 16 g 25% Κορεσμένα λιπαρά 6 g 30% Υδατάνθρακες 14 g 5% Φυτικές ίνες 3 g 11% Σάκχαρα 9 g – Νάτριο 720 mg 31% Βιταμίνη A 180 µg 20% Βιταμίνη C 18 mg 20% Ασβέστιο 200 mg 15% Σίδηρος 2 mg 11%

DV αναφοράς: βασίζεται σε μια δίαιτα 2.000 θερμίδων.

Αυτές οι εκτιμήσεις αφορούν άπαχο στήθος κοτόπουλου, βαλσάμικο ξύδι, λαχανικά και φέτα.

Υλικά για 4 μερίδες

Στήθος κοτόπουλου (χωρίς κόκαλα, χωρίς πέτσα)

Ξύδι βαλσάμικο

Ελαιόλαδο

Σκόρδο

Ντοματίνια

Φρέσκο baby σπανάκι ή άλλα φυλλώδη λαχανικά

Θρυμματισμένη φέτα

Φρέσκα βότανα (όπως βασιλικός ή ρίγανη)

Αλάτι και πιπέρι

Αυτά τα συστατικά συνδυάζουν άπαχη πρωτεΐνη, υγιή λίπη, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες.

Πώς να φτιάξετε το κοτόπουλο με φέτα και βαλσάμικο

1. Ετοιμάστε το κοτόπουλο

Στεγνώστε τα στήθη κοτόπουλου ταμποναριστά.

Αλατοπιπερώστε.

2. Ετοιμάστε τη σάλτσα βαλσάμικο

Σε ένα μπολ, χτυπήστε μαζί το βαλσάμικο ξύδι, το ελαιόλαδο και το ψιλοκομμένο σκόρδο.

Το οξύ στο βαλσάμικο ξύδι μαλακώνει και αρωματίζει το κοτόπουλο.

3. Μαγειρέψτε το κοτόπουλο

Ζεστάνετε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Προσθέστε μια μικρή ποσότητα ελαιόλαδου.

Μαγειρέψτε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει και από τις δύο πλευρές και να ψηθεί καλά (εσωτερική θερμοκρασία ~74°C).

Αφαιρέστε το και αφήστε το στην άκρη.

4. Σοτάρετε τα λαχανικά

Στο ίδιο τηγάνι, προσθέστε τα ντοματίνια και το σπανάκι.

Σοτάρετε για λίγο μέχρι να μαλακώσουν οι ντομάτες και να μαραθεί το σπανάκι.

5. Ανακατέψτε το βαλσάμικο

Ρίξτε το μείγμα βαλσάμικου πάνω από τα λαχανικά και σιγοβράστε για λίγο.

Επιστρέψτε το κοτόπουλο στο τηγάνι, καλύπτοντας κάθε κομμάτι με την σάλτσα.

6. Ολοκληρώστε με φέτα και μυρωδικά

Πασπαλίστε θρυμματισμένη φέτα από πάνω.

Προσθέστε φρέσκα μυρωδικά για πιο έντονη γεύση.

7. Σερβίρετε

Συνδυάστε με δημητριακά ολικής αλέσεως (π.χ. κινόα ή καστανό ρύζι) αν θέλετε.

Αυτή η μέθοδος δίνει έμφαση στην απλότητα, την ελάχιστη προσθήκη λίπους και την μέγιστη γεύση.

Οφέλη υγείας από το κοτόπουλο με φέτα και βαλσάμικο

Το κοτόπουλο με φέτα και βαλσάμικο συνδυάζει υψηλής ποιότητας συστατικά που προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη για την υγεία:

1. Άπαχη, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη

Το στήθος κοτόπουλου παρέχει:

απαραίτητα αμινοξέα

υποστήριξη για την αποκατάσταση των μυών και την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

αίσθημα κορεσμού για τον έλεγχο της όρεξης

Η υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης συνδέεται με τη διατήρηση της άπαχης σωματικής μάζας και της μεταβολικής υγείας.

2. Αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις

Λαχανικά όπως το σπανάκι και οι ντομάτες προσφέρουν:

βιταμίνη C

βιταμίνη Α (βήτα-καροτίνη)

φυτοθρεπτικά συστατικά, όπως το λυκοπένιο

Αυτά τα αντιοξειδωτικά βοηθούν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες και υποστηρίζουν την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

3. Υγιή λίπη για την καρδιά

Το ελαιόλαδο παρέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που σχετίζονται με:

χαμηλότερη LDL («κακή») χοληστερόλη

βελτιωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία

μειωμένη φλεγμονή

Η χρήση ελαιολάδου (με μέτρο) ταιριάζει απόλυτα σε υγιεινά για την καρδιά διατροφικά πρότυπα.

4. Πιθανές μεταβολικές επιδράσεις του βαλσάμικου ξιδιού

Το βαλσάμικο ξίδι μπορεί να:

έχει μέτριες επιπτώσεις στα επίπεδα γλυκόζης μετά το γεύμα

συμβάλλει στην παραγωγή αντιοξειδωτικών πολυφαινολών

Παρόλο που η έρευνα για τις επιδράσεις του ξιδιού εξελίσσεται, το βαλσάμικο συμβάλλει στη γεύση χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή κάποιας βαριάς σάλτσας.

5. Ασβέστιο και προβιοτικά από τη φέτα

Η φέτα προσθέτει:

ασβέστιο για την υγεία των οστών

πρωτεΐνη

προβιοτικά (σε ορισμένες ποικιλίες)

Ενώ έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά από το κοτόπουλο και τα λαχανικά, η φέτα εμπλουτίζει την ποικιλομορφία των θρεπτικών συστατικών, όταν χρησιμοποιείται με μέτρο.

Συμβουλές για να το κάνετε ακόμα πιο υγιεινό

Μειώστε το πρόσθετο αλάτι και προτιμήστε περισσότερα βότανα και εσπεριδοειδή για γεύση.

Επιλέξτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για μέγιστο αντιοξειδωτικό όφελος.

Αυξήστε τις μερίδες λαχανικών, για να ενισχύσετε την πρόσληψη φυτικών ινών και μικροθρεπτικών συστατικών.

Σερβίρετε με δημητριακά ολικής αλέσεως για να προσθέσετε σύνθετους υδατάνθρακες.

Αυτές οι προσαρμογές ενισχύουν τη συνολική πυκνότητα θρεπτικών συστατικών χωρίς να θυσιάζουν τη γεύση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτή η συνταγή κατάλληλη για τη διαχείριση βάρους;

Ναι: η άπαχη πρωτεΐνη και η υψηλή περιεκτικότητα σε λαχανικά υποστηρίζουν τον κορεσμό και την ισορροπία των μακροθρεπτικών συστατικών.

Είναι υψηλή η περιεκτικότητά του σε νάτριο;

Η φέτα και το βαλσάμικο ξύδι συμβάλλουν σε νάτριο. Η μείωση του προστιθέμενου αλατιού και η επιλογή φέτας χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο μπορεί να βοηθήσει.

Είναι κατάλληλο για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη;

Ναι. Όλα τα βασικά συστατικά είναι φυσικά χωρίς γλουτένη.

Είναι αυτή η συνταγή υγιεινή για την καρδιά;

Συνολικά, ναι, ειδικά το ελαιόλαδο και τα λαχανικά. Ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών και του νατρίου ενισχύει το όφελος για την καρδιά.

Τι μπορώ να σερβίρω με αυτό;

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα ψητά λαχανικά ή μια φρέσκια σαλάτα συμπληρώνουν το πιάτο διατροφικά.

Συμπέρασμα

Το κοτόπουλο με φέτα και βαλσάμικο είναι ένα γευστικό, ισορροπημένο πιάτο που συνδυάζει άπαχη πρωτεΐνη με λαχανικά, υγιή λίπη και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά γαρνιτούρες, όπως η φέτα. Με ένα μέτριο προφίλ θερμίδων και ισχυρή συμβολή σε μικροθρεπτικά συστατικά, υποστηρίζει την υγεία των μυών, του ανοσοποιητικού και του καρδιαγγειακού συστήματος, όταν ενσωματώνεται σε μια ποικίλη διατροφή.