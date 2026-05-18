Υφυπουργός Εξωτερικών για «Γαλάζια Πατρίδα»: «Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της»

«Η Ελλάδα θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου για την «Γαλάζια Πατρίδα» και θα αντιδράσει αναλόγως εφόσον αυτό κριθεί «απειλητικό» για τις ελληνικές θέσεις», τόνισε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Η κ. Παπαδοπούλου υπογράμμισε ότι,«σε τόσο ευαίσθητες σχέσεις όπως οι ελληνοτουρκικές, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής τοποθέτηση πριν γίνει γνωστό το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου». Όπως σημείωσε, «θα ήταν παρακινδυνευμένο να ειπωθεί οτιδήποτε πριν εξεταστεί τι ακριβώς προβλέπει και αν αγγίζει ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα για την ελληνική πλευρά».

«Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της»

Η Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, όπως έχει ήδη διαμηνυθεί και δημόσια από τον Υπουργό Εξωτερικών».

Παράλληλα, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Όπως ανέφερε, «κανείς δεν περιμένει ότι η Τουρκία θα παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της, όπως ούτε η Ελλάδα πρόκειται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της».

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, στο πλαίσιο μιας ήρεμης ελληνοτουρκικής σχέσης, «το βασικό ζητούμενο είναι ο σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και η αποφυγή κινήσεων που αγγίζουν τα βασικά συμφέροντα της άλλης πλευράς».

«Η Άγκυρα επιδιώκει ευρύτερο διεθνή ρόλο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συζήτηση περί αναθεωρητισμού ευνοεί την Τουρκία, η οποία διεκδικεί ρόλο στη Μέση Ανατολή, η κ. Παπαδοπούλου σημείωσε ότι «οι κινήσεις της Άγκυρας υπερβαίνουν τον στενό ορισμό του αναθεωρητισμού».

Όπως είπε, «η Τουρκία φαίνεται να κινείται σε μια ευρύτερη σφαίρα άσκησης επιρροής σε πολλές περιοχές του πλανήτη, από τη Σομαλία και το Μάλι μέχρι τα Βαλκάνια».

Η ίδια ανέφερε ότι «η Τουρκία έχει στρατιωτική παρουσία στη Συρία και στη Λιβύη, ναυτική βάση στη Σομαλία, σημαντικό ρόλο στο Αζερμπαϊτζάν και επιδιώκει σοβαρότερη διείσδυση στα Βαλκάνια». Πρόσθεσε επίσης ότι «υπάρχουν πληροφορίες για προσπάθειες τουρκικής επιρροής σε πρώην γαλλικές αποικίες στην Αφρική».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εξωτερικών, όλα αυτά δείχνουν μια Τουρκία που διεκδικεί ρόλο πολύ ευρύτερο από το ίδιο της το έδαφος, αν και, όπως σημείωσε, δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί αν αυτή η στρατηγική θα λειτουργήσει.

«Η σχέση Τουρκίας – Ισραήλ δεν εμπλέκει την Ελλάδα»

Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, λέγοντας ότι κάποτε ήταν πολύ στενές, ενώ σήμερα είναι πιο δύσκολες.

Όπως σημείωσε, όλες οι διμερείς σχέσεις περνούν περιόδους έντασης και ύφεσης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η σχέση Ισραήλ – Τουρκίας, όσο σημαντική και αν είναι, δεν εμπλέκει την Ελλάδα.