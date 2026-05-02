Υφυπουργός Δικαιοσύνης: Υπήρξε κενό ασφαλείας στο Εφετείο, θα γίνουν διορθώσεις

Στον απόηχο της υπόθεσης του 89χρονου ο οποίος άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, μίλησε ο υφυπουργός δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, σχολιάζοντας πως πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας, αλλά, όπως είπε θα διορθωθεί

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας, φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς σοβαρά να το αρνηθεί. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα περιστατικό το οποίο μας κινητοποίησε όλους. Όποια κενά υποδειχθούν και πρέπει να συμπληρωθούν, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα το κάνει».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα και δη για το σημαντικότερο δικαστικό μέγαρο που είναι το Πρωτοδικείο, το Εφετείο και ο Άρειος Πάγος, μιλάμε για ένα συγκρότημα δικαστηρίων, δεν λαμβάνονται μόνο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων, προΐσταται ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο».

Ειδικότερα, διευκρίνισε ο υφυπουργός, «σε αυτό το συλλογικό όργανο, το οποίο αποφασίζει για τα μέτρα ασφαλείας, συμμετέχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασφαλώς, που έχει και τον πρώτο λόγο, το δικαστήριο με το Συμβούλιο Διοίκησης που προτείνει και υποδεικνύει μέτρα ασφαλείας για τον χώρο, γνωρίζοντας τις κατ’ ιδίαν συνθήκες απονομής δικαιοσύνης στο συγκεκριμένο δικαστήριο και βεβαίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι ένα τριμερές όργανο».