Υεμένη: Μαζικός εκτοπισμός αμάχων εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων – 112.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους

Τουλάχιστον 112.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά στην Υεμένη τις τελευταίες δύο εβδομάδες καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις στις δυτικές ακτές της χώρας, ενώ σχεδόν 3.000 έχουν καταφύγει στο Τζιμπουτί, ανακοίνωσαν σήμερα υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Οι αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ προελαύνουν κατά μήκος των παραλίων της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Σε αντίδραση η Σαουδική Αραβία και οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ριάντ, έχουν βομβαρδίσει στόχους των Χούθι.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι διέσχισαν τον Κόλπο του Άντεν για να φτάσουν στο Τζιμπουτί, στο Κέρας της Αφρικής, σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, καθώς η κλιμακούμενη βία ανάγκασε ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, επεσήμανε η Σαντίν Ντεζαμούρ εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από το Τζιμπουτί.

Η κυβέρνηση του Τζιμπουτί προετοιμάζεται για την άφιξη έως και 10.000 προσφύγων, που θα ασκήσουν μεγάλη πίεση στο υγειονομικό σύστημα της χώρας και στο σύστημα παιδείας, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) επεσήμανε ότι άνθρωποι φεύγουν από την Υεμένη με υπερπλήρεις βάρκες και φτάνουν με περιορισμένες ποσότητες νερού ή τροφίμων. Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι είναι οικογένειες από την Υεμένη που αναζητούν καταφύγιο στο Τζιμπουτί, αλλά ο ΔΟΜ σημείωσε ότι έχει αρχίσει να καταγράφει και κάποιους μετανάστες από άλλες χώρες, κυρίως την Ερυθραία να κατευθύνονται προς τη χώρα.

Επιπλέον οι αρχές στη Σομάλιλαντ και το Πούντλαντ – στη Σομαλία– έχουν επίσης αναφέρει αυξημένες αφίξεις από την Υεμένη, μεταξύ των οποίων Υεμενίτες πρόσφυγες και επιστροφές Σομαλών προσφύγων, αν και οι αριθμοί τους εξακολουθούν να κυμαίνονται σε μερικές εκατοντάδες προς το παρόν, σύμφωνα με το UNHCR.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ χαρακτήρισαν τα τελευταία ευρήματα κρίση που έρχεται να προστεθεί σε πολλαπλές προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η Υεμένη, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας και η οικονομία έχουν καταστραφεί εν μέσω παρατεταμένου εμφυλίου μεταξύ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθι.