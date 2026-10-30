Υεμένη: Επίθεση των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους στο αεροδρόμιο και το προεδρικό μέγαρο του Άντεν

Το αεροδρόμιο του Άντεν και το προεδρικό μέγαρο Μαασίκ στην Υεμένη αποτέλεσαν στόχους πυραυλικής επίθεσης από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αντάρτες χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν τα βλήματα έπληξαν τους στόχους τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για ενδεχόμενα θύματα ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, κάτοικοι του Άντεν, καθώς και ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

Το Άντεν αποτελεί την προσωρινή έδρα της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους Χούθι.

Επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο Άντεν

Η πόλη έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, με το προεδρικό μέγαρο και το αεροδρόμιο να αποτελούν τους βασικούς στόχους.

Οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.