ΔΙΕΘΝΗ

Υεμένη-Χούθι: Περισσότερα από 90 πλήγματα στη χώρα από τη Σαουδική Αραβία το τελευταίο 24ωρο

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατηγόρησαν σήμερα τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε 94 φορές τη χώρα, και την πρωτεύουσα Σαναά, τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι επιχειρήσεις αυτές «προκάλεσαν θύματα, θανάτους και τραυματισμούς”, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των μαχητών, ο Γιαχία Σάρι, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην υεμενίτικη πρωτεύουσα, που ελέγχεται από τους Χούθι.

Από την πλευρά του, ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες προς την νότια πόλη Χαμίς Μουσάιτ της Σαουδικής Αραβίας.

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