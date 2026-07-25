Ξυλοδαρμός εγκύου: Αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης ο σύντροφός της

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία έγκυο γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Εξαιτίας της κατάστασής της δεν ήταν σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα οι έρευνες να βασιστούν αρχικά στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου κινούνταν πεζός. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον αναγνώρισαν ως το πρόσωπο που αναζητούσαν, τον προσήγαγαν και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης, με βάση και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές. Η απολογία του κατηγορουμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, όπως επισήμανε, θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα όταν οι αστυνομικοί μπορέσουν να λάβουν πλήρη κατάθεση από το θύμα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν προηγηθεί περιστατικά κακοποίησης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε την τραγική κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε η γυναίκα στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Όπως ανέφερε, η 38χρονη, η οποία αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, έφτασε στην εφημερία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τους γιατρούς για όσα είχε υποστεί.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η γυναίκα ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περίπου 6,5 μηνών, και είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή και χειρουργική επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να σώσουν το κοριτσάκι.

Η 38χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα «κλαίει συνεχώς», καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την τραγωδία που βίωσε.

Ο κ. Γιαννάκος σημείωσε ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που φτάνουν στα νοσοκομεία είναι πολλά και εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανότητα η κακοποιητική συμπεριφορά να είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και αν είχαν προηγηθεί άλλα περιστατικά βίας σε βάρος της γυναίκας.