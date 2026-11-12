Xρήσιμες οι συνομιλίες Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ λέει το Κρεμλίνο – Οι κόκκινες γραμμές

Χρήσιμες χαρακτήρισε το Κρεμλίνο την Πέμπτη (12/11) τις συνομιλίες του Βλαντιμίρ Πούτιν και των δύο Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για την Ουκρανία με τον Ρώσο πρόεδρο να μην παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές της Μόσχας και να βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένα αιτήματα.

Μάλιστα η Μόσχα ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε την πρόταση του Πούτιν για μια κοινή ανθρωπιστική αποστολή σε πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την Ουκρανία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα αργότερα αυτόν τον μήνα, και ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο – οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από διακοπή εννέα μηνών – θα συνεχιστούν.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Ρωσία κατέστησε σαφές στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει τις συζητήσεις για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Οι διαπραγματεύσεις της Πέμπτης (12/11) σηματοδοτούν τη δέκατη φορά που ο Γουίτκοφ συναντάται δια ζώσης με τον Πούτιν, στο πλαίσιο μιας σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερο από ό,τι ο αγώνας της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συνομιλίες αυτές ήρθαν στον απόηχο των διήμερων τριμερών ειρηνευτικών διαβουλεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Μετά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, οι εμπλεκόμενες πλευρές δήλωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου – η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες – ωστόσο δεν ανακοινώθηκε κάποια ουσιαστική πρόοδος στο πλαίσιο των ευρύτερων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι η Ρωσία προτείνει μια κοινή ρωσο-ουκρανική ανθρωπιστική αποστολή στην πόλη Κονσταντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως αναφέρθηκε, ο Πούτιν δήλωσε ότι η αποστολή θα μπορούσε να βασιστεί στο πρότυπο μιας παρόμοιας πρωτοβουλίας, η οποία επέτρεψε στους κατοίκους της πόλης Ολέσκι ​​—που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο στη νοτιοανατολική Ουκρανία— να αποχωρήσουν στα τέλη του περασμένου μήνα, ενώ παράλληλα παραδόθηκε βοήθεια σε όσους επέλεξαν να παραμείνουν.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία χρειάζεται πέντε ημέρες για να αποναρκοθετήσει την περιοχή κοντά στην Κονσταντινίβκα.

Μετά τη συνάντηση, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι συμφωνήθηκε ένας νέος γύρος τριμερών συνομιλιών, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι στην επόμενη συνάντηση θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι.

Ο απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε στο RIA Novosti ότι οι συνομιλίες ήταν ουσιαστικές και λεπτομερείς.

Διαφωνία σχετικά με τα εδάφη

Το Κίεβο απέρριψε το αίτημα του Πούτιν για παράδοση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ειρήνη – έναν στόχο που οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν εδώ και καιρό στο πεδίο της μάχης, αντιμετωπίζοντας ωστόσο τη σθεναρή ουκρανική αντίσταση.

Η Μόσχα δεν έχει σημειώσει σημαντικά εδαφικά κέρδη φέτος, έχει όμως εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις κατά των ουκρανικών υποδομών. Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει πλήξει επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου με τη χρήση drones, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, επανεμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα σε ορισμένες περιοχές.

Ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία διάθεση να μετριάσει τις εδαφικές του αξιώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» σε τμήματα της Ουκρανίας που η Ρωσία δεν έχει διεκδικήσει επισήμως ως δικά της.

Ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, επικεφαλής διαπραγματευτής του Πούτιν στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι, δήλωσε την Τετάρτη (11/11) στην κρατική τηλεόραση: «Όπου έχει πατήσει το πόδι του ο Ρώσος στρατιώτης μας, εκείνο είναι δικό μας». Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι «κάθε σπιθαμή» εδάφους που η Μόσχα θεωρεί ρωσική, θα επιστραφεί.

Αγκάθι η συμμετοχή των Ευρωπαίων

Διάσταση απόψεων προκαλεί η επιθυμία της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων – με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών- να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ αποτελούν ένθερμους υποστηρικτές του Κιέβου.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η ΕΕ θα έπρεπε να συμμετάσχει στις συνομιλίες σε κάποιο στάδιο, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχει εκφράσει επιφυλάξεις, υποβαθμίζοντας την ιδέα αυτή. Η Μόσχα επικαλείται την έλλειψη εποικοδομητικών προτάσεων από τις Βρυξέλλες, καθώς και την αδυναμία της ΕΕ να ορίσει εκπρόσωπο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντας την πρόταση αυτή μη ρεαλιστική.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, κατηγόρησε τη Δευτέρα (9/10) τη Ρωσία ότι προσποιείται πως διαπραγματεύεται, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν έχει επιδείξει καλή πίστη στις συνομιλίες, ενώ παράλληλα συνεχίζει τους βομβαρδισμούς κατά του Κιέβου.

Καθώς οι συνομιλίες για το εδαφικό ζήτημα έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές προσπαθούν να κατευθύνουν τις συζητήσεις προς τις εγγυήσεις ασφαλείας για την περίοδο μετά τον πόλεμο και την ανοικοδόμηση. Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αναφερθεί στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για ένα μεταπολεμικό πλαίσιο ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε την Τετάρτη (11/11) ότι η Μόσχα θα μπορούσε να συνάψει σύμφωνα μη επίθεσης με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ευρύτερες συνομιλίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Η Μόσχα απέρριψε την ιδέα μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, δηλώνοντας ότι επιδιώκει μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, και όχι μια παύση κατά την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να επανεξοπλιστεί.