Xρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 1,14% και τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση

Παρά τις… φιλότιμες προσπάθειες των αγοραστών στις πρώτες δύο ώρες της συνεδρίασης, τελικά η πτωτικότητα συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Και μετά από 10 εναλλαγές προσήμου στο προαναφερθέν διάστημα, τελικά ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 1,14% στις 2.253 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 336 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 53 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Ο Δείκτης ήταν ασυσχέτιστος με τους λοιπούς ευρωπαϊκούς, καθώς ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX40 κατέγραφε, προ ολίγου, κέρδη 0,15%, ενώ και ο αγγλικός FTSE100 κέρδιζε 0,3%.

Επιμέρους, ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,46%) και ΑΚΤR (-2,19%) συμπλήρωσαν τέσσερεις πτωτικές συνεχόμενες συνεδριάσεις, κάτι που δεν συνηθίζουν, υπενθυμίζοντας ότι αφορούν σε δύο από τα καλύτερα χαρτιά στον 25άρη, τόσο λόγω θεμελιώδους ανάλυσης όσο και λόγω της εξαιρετικά επίμονης ανοδικής τάσης.

Η πρώτη έχει να δει τέτοιο σερί από τον Ιούνιο του 2025, όταν και ..κάποιοι είχαν πιστέψει ότι «παραακρίβυνε» στα 21€.

Μια αντίστοιχη συμπεριφορά βλέπουμε και τώρα, με την αγορά λανθασμένα να εικάζει ότι η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κορύφωσε στα 37, πιέζοντάς την 10% από τότε.

Προφανώς, το κλίμα στην υπόλοιπη αγορά δεν βοηθά, αλλά σίγουρα μια μετοχή που κερδίζει 33% σε λιγότερο από 2 μήνες (ακόμα και μετά την προαναφερθείσα πτώση), δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Ανθεκτικές και οι CENER (-0,31%) και EEE (+1,32%), που συντηρήθηκαν κοντά στις ιστορικές τους κορυφές, αμφότερες περίπου 1%.

Ο TITC διατηρεί την έντονη μεταβλητότητα, προκληθείσα από την κινδυνολογία σχετικά με τις εξελίξεις περί απανθρακοποίησης. Το άτσαλο -9.19% της Παρασκευής έδωσε τη θέση του στο αισιόδοξο χθεσινό +4,2%, ενώ το σημερινό -3,66% ανάγκασε τη μετοχή να επιστρέψει άρον άρον στη βάση των 52,50-52,90€. Η οποία, εφόσον προσπελαστεί πτωτικά, ο τίτλος θα μπει σε περιπέτειες.

H ETE (-2,78%) πλησιάζει στη βασική ζώνη στήριξης των 13,60-13,70€, από όπου θα μπορούσε να βγει μια υγιής ανοδική αντίδραση, στην αρχή, και υπό προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε συντονισμένη ανοδική κίνηση με στόχο τα 17,50-17,90.

Σε χαμηλό μήνα η ΕΥΡΩΒ (-0,76%), που «έψαξε» να πατήσει στα 3,88-3,90€, όπου μπορεί να βρει καύσιμα για τη συνέχιση της πολύμηνης ανοδικής κίνησης, με στόχο να σκαρφαλώσει στα 4,8€.

«Υπερέβαλε» και η ΕΛΧΑ (-6,46%), καθώς το σημερινό -6,46% είναι ..απαράδεκτο, αν και θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την πρότερη υπεραπόδοση της μετοχής, που κερδίζει 112% στις 52 εβδομάδες, φαντάζοντας έως και ευκταίο ένα γρήγορο πτωτικό σκέλος εν είδει κατοχύρωσης κερδών.

H ΔΕΗ (-0,7%) συμπεριφέρθηκε άψογα στο επίπεδο των 18,20€ (ενδοσυνεδριακό 18,11€, -2,74%), βγάζοντας μια πρώτη αντίδραση, με πρώτη αντίσταση τα 19,30€, που είχαν αντέξει 4 συνεδριάσεις πριν την βίαιη πτώση.

Εξαιρετική η ΕΥΔΑΠ (+4,47%). Υπεραπέδωσε σε μια δύσκολη συνεδρίαση, αποδεικνύοντας ότι το +9% της 12ης Φεβρουαρίου δεν ήταν τυχαίο. Η σημερινή επίδοση % ήρθε και με μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα 260 χιλ. τεμαχίων, 4 φορές ανώτερη του μεσοσταθμικού της.

Το απίθανο ΚΡΙ (+3,1%), όχι μόνο πήγε κόντρα στις πιέσεις της συνεδρίασης, αλλά συντηρήθηκε πάνω από τα 23€, μόλις 3% απόσταση από τα δικά του, πρόσφατα επιτευχθέντα ιστορικά υψηλά.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, πριν το άνοιγμα, αναμένονται τα αποτελέσματα 2025 της Bank of Cyprus, που ανοίγει τον χορό των αποτελεσμάτων στις τραπεζικές μετοχές. Ακολουθούν Τράπεζα Πειραιώς (26/2, πριν το άνοιγμα), Eurobank (26/2 μετά το άνοιγμα) και Αlpha, NBG (27/2, πριν το άνοιγμα).