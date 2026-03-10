Ξεπέρασε τις προσδοκίες η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Κατά πολύ ξεπεράστηκε ο στόχος των εικοσάδας ατόμων που αφορούσαν το δεύτερο κύμα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγες ημέρες και από την Θεσσαλονίκη ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής της επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. είχε πει πως ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες. Τελικά ανακοινώθηκαν 33 ονόματα με έντονο το άρωμα του πολιτισμού. Όπως για παράδειγμα του ηθοποιού Νίκου Βερλέκη και του μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου.

Αρχικά υπήρχαν στη λίστα το όνομα του γνωστού μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη ο οποίος πάντως με δήλωση του διέψευσε τη συμμετοχή του. Το ίδιο ισχύει και για τον συγγραφέα Μιχάλη Πατένταλης.

Από τον χώρο των πανεπιστημιακών ο Θεοδόσης Πελεγρίνης συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ακόμη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης της Νιόβης Παυλίδου καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ. Η κ. Παυλίδου προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ πέρασε από το «ΠΟΤΑΜΙ» και το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Το 2014 ήταν υποψήφια Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και αργότερα το 2019 εκλέχτηκε Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα

Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος

Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής

Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός

Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής

Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη

Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής

Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος

Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός

Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας

Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης

Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών

Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ

Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος

Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου

Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»

Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο

Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης

Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος

Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας

Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας

Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ

Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου

Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος

Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.

Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής

Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.