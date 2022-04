Ξεπέρασαν τους 50 οι νεκροί στο Κραματόρσκ – Ανηλεής βομβαρδισμός στο Χάρκοβο – Χτύπημα σε αποθήκη νιτρικού οξέος

Ξεπέρασαν τους 50 οι νεκροί από το “τυφλό” πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ την Παρασκευή, με τους τραυματίες να είναι δεκάδες. Το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο του Κραματόρσκ εργαζόταν μέρα και νύχτα προσπαθώντας να σώσει όσους τραυματίστηκαν από την επίθεση. Σήμερα το πρωί κάποιοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία πιο δυτικά για χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης θραυσμάτων. Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή τους στο νοσοκομείο ήταν και ένα παιδί. Στο σιδηροδρομικό σταθμό, ειδικοί όπλων εξέταζαν τα υπολείμματα ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε. Δεν είναι σαφές αν καταρρίφθηκε.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση οι νεκροί ανέρχονται στους 52, ενώ υπάρχουν 80 ενήλικες και 19 παιδιά τραυματίες. Οι 20 εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ουκρανική πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη της επίθεσης στη Ρωσία, κάνοντας λόγο για “έγκλημα πολέμου”. Από την άλλη, η Ρωσία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δημοσιευμένες φωτογραφίες του πυραύλου, διατείνεται ότι δεν έχει σχέση με το μακελειό και ότι ο συγκεκριμένος τύπος πυραύλου χρησιμοποιείται μόνο από τον ουκρανικό στρατό, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι στόχευσε το πλοίο γενικού φορτίου “Apache” (IMO: 8955586) με σημαία Μάλτας στην Αζοφική Θάλασσα με πυρά πυροβολικού, αφότου υποψιάστηκε ότι το σκάφος βρισκόταν σε αποστολή να βοηθήσει το “Τάγμα Αζόφ” στη Μαριούπολη. Το σκάφος πήρε φωτιά και αργότερα μεταφέρθηκε στο λιμάνι Γιέισκ στη ρωσική ακτή απέναντι.

Συνολικά 4.532 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τις πόλεις της Ουκρανίας μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων, λιγότεροι από τους 6.665 που διέφυγαν χθες, Παρασκευή, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος. Ο Κιρίλο Τιμοσένκο, ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, έκανε την ανακοίνωση αυτή σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Ουκρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ανατολική Ουκρανία, με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη της περιοχής Λουγκάνσκ να προτρέπει τους πολίτες να εκκενώσουν ορισμένες πόλεις. Ο κυβερνήτης της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας, Σερχίι Γκαϊντάι, προέτρεψε τον κόσμο να φύγει αμέσως. Ο Γκαϊντάι είπε ότι η Ρωσία αυξάνει τους βομβαρδισμούς της στην περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές περίπου του ενός τρίτου των κατοίκων που εξακολουθούν να παραμένουν. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι η Ρωσία “συγκεντρώνει δυνάμεις για μια επίθεση και βλέπουμε ότι ο αριθμός των βομβαρδισμών έχει αυξηθεί”.Ο Γκαϊντάι είπε ότι περίπου το 30% των ανθρώπων εξακολουθούν να παραμένουν σε οικισμούς σε όλη την περιοχή και τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν.

Νόβογκραντ: Ρωσικός πύραυλος κατέστρεψε υποδομές στην πόλη Νόβογκραντ Βολίνσκι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος.

Τσερνιχίβ: Βομβαρδισμός Ρώσων στη Νοβοσελόφκα, είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν άμαχοι σύμφωνα με καταγγελίες.

This is results of carpet bombing of Novoselovka village near Chernigov. Houses have been destroyed by russian aerial bombs to the ground. Many civilians was killed pic.twitter.com/qXzRGz2DsI

— Денис Казанський (@den_kazansky) April 8, 2022