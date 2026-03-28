«Ξένο σώμα» θεωρεί η Χαριλάου Τρικούπη τον Σαουλίδη

«Πάω να συμμετάσχω όπως προβλέπει το καταστατικό», έγραψε χθες ο Αντώνης Σαουλίδης για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας πως αυτό θεσμικά ανήκει σε όλους και οφείλει να είναι ανοικτό, δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς.

Ωστόσο μετά την ομιλία του στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως τον θεωρούν ξένο σώμα.

Αυτό αποτυπώθηκε και στην χθεσινή έναρξη του Συνεδρίου καθώς φαίνεται πως δεν έτυχε θερμής υποδοχής. Όπως σημειώνει το iefimerida.gr, “ενώ θεώρησε λογικό να είναι σύνεδρος ως πρώην μέλος κορυφαίου οργάνου, τελικά δεν εντάχθηκε στο σώμα των συνέδρων και έλαβε μια κάρτα απλού παρατηρητή. Όλα δείχνουν ότι στη Χαριλάου Τρικούπη άτυπα τον έχουν διαγράψει, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη απόφαση”.