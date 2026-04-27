Ξεκίνησε το έργο των έξυπνων διαβάσεων στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σιθωνίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων» στον Δήμος Σιθωνίας, με τις παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται έξω από τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφάλεια μαθητών και πεζών.

Ο Δήμος Σιθωνίας περιλαμβάνεται στους 107 Δήμους της χώρας που συμμετέχουν στη σύμβαση μεταξύ του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και του αναδόχου του έργου, που αφορά την αναβάθμιση απλών διαβάσεων πεζών σε σύγχρονες, πρότυπες και «έξυπνες» διαβάσεις υψηλών προδιαγραφών.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, καθώς και όλες τις απαραίτητες εργασίες και δοκιμές καλής λειτουργίας, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στις σχολικές ζώνες και τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους μαθητές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, στην ενίσχυση της αστικής κινητικότητας και στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα.

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, δήλωσε ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια παρέμβαση ουσίας που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζει τις σχολικές μονάδες του Δήμου. Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για έναν πιο ασφαλή και σύγχρονο Δήμο, με έμφαση στην προστασία των μαθητών και στη δημιουργία ενός φιλικού και προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος.