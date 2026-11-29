ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ, ξεκίνησαν τη συνάντησή τους στο στρατηγείο άμυνας «Κίρια» στο Τελ Αβίβ, όπου θα ενημερωθούν για θέματα ασφάλειας πριν ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για τον ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας, σύμφωνα με δήλωση του «Yashar».

Το κόμμα προσθέτει επίσης ότι πραγματοποιείται ταυτόχρονα συνάντηση μεταξύ του «Yashar» και του κόμματος «B’Yachad» του Ναφτάλι Μπένετ.

Ο Μπένετ, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό ηγέτη κόμματος στο μπλοκ του Άιζενκοτ που πιέζει για κυβέρνηση ενότητας με το «Λικούντ», δεν αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση μεταξύ του «Γιάσαρ» και του «Λικούντ», η οποία πραγματοποιείται μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Νετανιάχου ότι είναι πρόθυμος να παραδόσει την πρωθυπουργία στον Άιζενκοτ, γεγονός που ώθησε τον τελευταίο να δώσει στο «Λικούντ» προθεσμία 24 ωρών για να καταλήξει σε συμφωνία συνασπισμού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης, ο Νετανιάχου απαιτεί να παραμείνει πρωθυπουργός για αόριστο χρονικό διάστημα πριν τεθεί σε ισχύ ενδεχόμενη συμφωνία, προκειμένου να επιβλέπει ένα ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας που θα εμπλέκει το Ιράν — ένας όρος τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αϊζενκότ απέρριψε κατηγορηματικά.