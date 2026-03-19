Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση του Κ. Φλώρου κατά του Β. Γραμμένου στη Βουλή

Η υπόθεση του πρωτοφανούς επεισοδίου βιαιοπραγίας εντός του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2024 άρχισε να εκδικάζεται σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στο εδώλιο κάθεται ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, Κωνσταντίνος Φλώρος, για το κακούργημα της «άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του», καθώς στις 24 Απριλίου 2024 έξω από την Ολομέλεια της Βουλής κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο.

Στη δίκη, η οποία θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου, με την απολογία του κατηγορουμένου, κατέθεσε ως υποστηρίζων την κατηγορία ο κ. Γραμμένος, ενώ ως μάρτυρες εξετάστηκαν από το δικαστήριο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, η βουλευτής ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού και άλλοι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πρωτοφανές περιστατικό ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον κ.Γραμμένο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Ο Βασίλης Γραμμένος ξεκινώντας την κατάθεσή του ανέφερε πως εκείνη την ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για άρση ασυλίας του κ.Βελόπουλου, μετά από μήνυση του Ευστάθιου Φλώρου, πατέρα του κατηγορούμενου βουλευτή, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Ελληνική Λύση.

Όπως περιέγραψε ο Β.Γραμμένος, ο Κων/νος Φλώρος εντός της Ολομέλειας προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις. Τότε σηκώθηκε να βγει από την αίθουσα να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τη συμπεριφορά του Κ.Φλώρου.

«Επειδή κατάλαβε ότι έχω πάει στον αστυνομικό, είχε πρόθεση να έρθει σε μένα να μου κάνει κακό. Εγώ κάθομαι στο σκαλοπάτι της Ολομέλειας, όσο μιλάω με τον αστυνομικό έρχεται και μου λέει “θα σε γ…σω, κοντέ”. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο να είναι έξαλλος απέναντι μου. Εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει. Εγώ είχα πάθει σοκ. Αισθανόμουν και ντροπή που κάτι τέτοιο γινόταν μεσα στην Ολομέλεια. Έπειτα με αφήνει και μου τραβάει μια γροθιά στο πρόσωπο και πέφτω κάτω. Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Πρόεδρος: Υπάρχουν καταθέσεις που λένε πως ο κ.Φλώρος έλεγε ότι του βρίσατε τη μητέρα.

Μάρτυρας: Δεν έχω επισκεφθεί ποτέ τα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση. Για ποιο λόγο να βρίσω τη μάνα ενός ανθρώπου; Ούτε εκείνον έβρισα.

Βελόπουλος: «Είναι τραμπούκος ναζιστής»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε:

«Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Ο τότε πρόεδρος της Βουλής ο κ.Τασούλας χαρακτήρισε κτηνώδη την συμπεριφορά του Κων/νου Φλώρου. Ο κατηγορούμενος είναι πάντα ερειστικός. Θέλει θάρρος για να ζητήσεις συγγνώμη».

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κ.Βελόπουλος χαρακτήρισε υπαρχηγό του Κασιδιάρη τον κατηγορούμενο.

Κ.Βελόπουλος: Ο υπαρχηγός του Κασιδιάρη είναι.

Κ.Φλώρος: Μήνυση, θα κάνω μήνυση

Κ.Βελόπουλος: Τον ακούτε; Συνεχίζει.

Κ.Φλώρος: Είσαι αστείος.

Κ.Βελόπουλος: Να, συνεχίζει!

Πρόεδρος: Παρακαλώ.

Ο Β´Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ Γ. Γεωργαντάς περιέγραψε όσα είδε από το προεδρείο της Βουλής.«Ήμουν προεδρεύων στην ψηφοφορία. Αντιλήφθηκα μία ένταση. Είδα τον έναν βουλευτή, τον κ.Γραμμένο κοντά στην έξοδο να αποχωρεί και τον κ.Φλώρο να κατευθύνεται πίσω του με έντονο βήμα. Άκουσα μετά ότι υπήρξε περιστατικό με άσκηση σωματικής βίας», κατέθεσε.

Ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε ο κ.Γραμμένος για να διαμαρτυρηθεί περιέγραψε:

«Βγήκε ο κ.Φλώρος.Τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ.Γραμμένο «τι πρόβλημα έχεις» του είπε ο Φλώρος και ο Γραμμένος απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω».Είχαν μια μικρή αψιμαχία περίπου ενάμισι λεπτό κράτησε. Ο κ.Φλώρος τον έριξε κάτω, εγώ τον απομάκρυνα, ο κ.Γραμμένος ήταν κάτω, ο κ.Φλώρος έλεγε «να μην βρίζεις μανάδες». Του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον έκανε σβούρα».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Διονύσης Βαλτογιάννης περιέγραψε ότι υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο βουλευτών με τον κ. Γραμμένο να αποκαλεί σκουπίδι τον κ.Φλώρο, να του βρίζει τη μητέρα και να απειλεί πως θα του φορέσει «βραχιολάκια».

Η βουλευτής της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, κατέθεσε στο δικαστήριο τι είδε. «Ήμουν εκτός της αίθουσας της Ολομέλειας. Τους είδα να τσακώνονται έντονα.Άκουσα έναν προσωπικό διαπληκτισμό. Ο κ.Φλώρος έλεγε «μου έβρισες τη μάνα», δεν θυμάμαι αν άκουσα να βρίζει ο κ.Γραμμένος. Υπήρχε ένας αστυνομικός ανάμεσά τους να τους χωρίσει. Έβλεπα την πλάτη του κ.Φλώρου, τον έπιασε πίσω από τον λαιμό και τον έριξε κάτω.

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου τόνισε: «Είναι παιδί οξύθυμο, έχει πει μ@…νη πρόεδρο κόμματος, τον δικό μας πρόεδρο, σαχλαμάρα… Είδα κάτω τον κ.Γραμμένο με ένα χαρτομάντηλο, πήγα ως γιατρός να τον ρωτήσω αν χρειάζεται κάτι.Ο κ.Φλώρος του έλεγε να μην του βρίζει τη μάνα, αλλά εγώ δεν άκουσα αν είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από την ΝΙΚΗ Νίκος Παπαδόπουλος ανέφερε: «Η φράση “είσαι σκουπίδι” ακούστηκε από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Είδα τον κ. Γραμμένο να αποχωρεί από την αίθουσα», Σκέφτηκα ότι… σε ωραίο περιβάλλον ήρθα».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης κατέθεσε: «Ακούσαμε όλοι τις φωνές. Βγήκα και είδα τον κ.Γραμμένο στο πάτωμα και τον κ.Φλώρο να βρίζει και να φωνάζει “θα σε γ..σω που βρίζεις μανάδες”. Προσωπικά δεν έχω ακούσει τον κ.Γραμμένο να βρίζει».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κων/νος Χήτας χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου «Έγκλημα κατά της δημοκρατίας και της λειτουργίας του ελληνικού κοινοβουλίου».