Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες στη ΝΔ για ΔΕΘ – Ποιες δύο ειδήσεις βγήκαν

Mε την έλευση του κλιμακίου της ΝΔ χθες στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν και επισήμως οι προετοιμασίες για το πρωθυπουργικό τριήμερο στην 90η ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο αν. διευθυντής Νίκος Παπουτσής και η υποδιεύθυντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή, Ελίνα Κυπραίου. Αρχικά είχαν σύσκεψη στο Διοικητήριο με τη συμμετοχή του ΥΜΑΘ Κώστα Γκιουλέκα, των συντονιστικών του πρωθυπουργικού γραφείου για τη Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου και τη Μακεδονία Έλενα Σώκου και τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τη ΔΕΘ και συναντήθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ-Helexpo, Ανδρέα Μαυρομάτη.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 5 ως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με το καθιερωμένο πρόγραμμα της περιοδείας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, τα εγκαίνια με την ομιλία στο «Βελλίδειο» το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και τη συνέντευξή Τύπου την επομένη.

Στις 27 Αυγούστου αναμένεται η σύσκεψη του πρωθυπουργού με τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας και η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου.

Την εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ θα πραγματοποιηθούν πέντε εκδηλώσεις από τη ΝΔ Θεσσαλονίκης, τις κομματικές γραμματείες και την ΟΝΝΕΔ.

Όπως πληροφορείται το MyPortal.gr, από τις συναντήσεις προέκυψαν και δύο ειδήσεις:

Η πρώτη πως η παράδοση και λειτουργία του Μετρό προς Καλαμαριά πάει πιο πίσω, για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, καθώς δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πιστοποιήσεων. Όποια ημέρα πάντως και αν Ελληνικό Μετρό και Thema δώσουν το πράσινο φως, θα γίνουν τα εγκαίνια παρουσία του πρωθυπουργού.

Η δεύτερη πως τις επόμενες ημέρες, ίσως και την προσεχή εβδομάδα, παρουσιαστεί από τη ΔΕθ το τελικό σχέδιο για την ανάπλαση, όπως προέκυψε μετά τις αλλαγές που είχαν ανακοινωθεί πέρσι τον Αύγουστο.

Βαγγέλης Πλάκας