Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών στον Δήμο Χαλκηδόνος– Σε νέα ψηφιακή εποχή η περιοχή μας

Ξεκίνησε η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στονΔήμο Χαλκηδόνος, μετά την ένταξη της περιοχής μας στην υλοποίηση του εμβληματικού έργου «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband(UFBB)». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στη χώρα, η οποία υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το παραπάνω έργο ο Δήμος Χαλκηδόνος εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Βασικές δημόσιες υποδομές (σχολεία, κέντρο υγείας, δημοτικά κτίρια), επιχειρήσεις, αλλά και εκατοντάδες νοικοκυριά, με την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, αποκτούν πρόσβαση σε διαδίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων που ξεκινούν από 100 Mbps και είναι άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Εγγυημένες ταχύτητες χωρίς απώλειες έως και 1 Gbps, νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις, ταχύτατη διασύνδεση για σχολεία, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου, ισότιμη πρόσβαση των νοικοκυριών στον ψηφιακό κόσμο, κ.α. είναι τα άμεσα οφέλη.

Οι τεχνικές εργασίες και οι απαραίτητες εκσκαφές για την τοποθέτηση των οπτικών ινών έχουν ήδη ξεκινήσει και σε πρώτη φάση θα καλύψουν τους οικισμούς Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου και Χαλκηδόνας. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αναδόχους του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εργασιών με τη μικρότερη δυνατή όχληση για τους δημότες.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι: «Ο Δήμος Χαλκηδόνος εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή με τη δημιουργία υποδομών του μέλλοντος. Η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή μας αναβαθμίζει ουσιαστικά τις ψηφιακές δυνατότητες των δημόσιων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, οι οποίοι σύντομα θα απολαμβάνουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου μας. Παράλληλα, βελτιώνεται σημαντικά η καθημερινότητα των δημοτών μέσα από την πρόσβαση σε σύγχρονες και αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες».

Ο Δήμαρχος ζήτησε, τέλος, την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση που προκαλούν οι εργασίες στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση για το μέλλον και την ανάπτυξη του Δήμου Χαλκηδόνος.