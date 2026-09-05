Ξεκίνημα νίκης επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Ως “ξεκίνημα νίκης” χαρακτήριζαν στο ΠΑΣΟΚ την ομιλία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Το νησί πρασίνισε κυριολεκτικά, αφού φίλοι του κόμματος με σημαίες και λάβαρα, έφτασαν στο Ηράκλειο από κάθε πλευρά του.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή θα παρακολουθήσει κάποιον αγιασμό σε σχολείο της πόλης. Το συγκεκριμένο διήμερο ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να το αξιοποιήσει με διάφορες συναντήσεις που θα περιλαμβάνουν και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που αφορούν και την Α Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο θα είναι αφιερωμένο στην ΔΕΘ.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η ανάλυση του μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως θα εξηγήσει τις λεπτομέρειες του από το βήμα της ΔΕΘ. Και θεωρείται πως θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Επίσης αναμένεται να εμβαθύνει και στις 11 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Ακόμη ένα πεδίο που το κόμμα θα επιχειρήσει να φέρει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στοχεύοντας σε διπλό στόχο. Τόσο στην κυβέρνηση, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα καταλογίζοντας του πως επί διακυβέρνησης του μπήκαν τα funts στην ζωή των δανειοληπτών.

Και τέλος: Επίσημα μάλλον δεν θα ειπωθεί κάτι. Ωστόσο ανεπίσημα λέγονται αρκετά. Τόσο από στελέχη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, όσο και ευρύτερα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο “Βελλίδειο”. Δύο ώρες αργότερα ξεκινάει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεται κανείς την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και φυσικά πως η περίπου ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο γεγονότων δεν ευνοεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τα παράπονα των φίλων του ΠΑΣΟΚ είναι πως η συναυλία θα μπορούσε να γίνει άλλη ημέρα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ