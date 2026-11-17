Με την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου στο Βελιγράδι ξεκινά το εγχείρημα της πολιτικής αλλαγής στη χώρα με τη σφραγίδα της Φοιτητικής Λίστας.Ήταν μια ιστορική ημέρα για τη Σερβία. Η συγκρότηση σε σώμα της νέας Βουλής στο Βελιγράδι σηματοδοτεί το ξεκίνημα της προσπάθειας για μια πολιτική αλλαγή στη χώρα, όπως απαίτησαν οι ψηφοφόροι που έδωσαν ποσοστό σχεδόν 53% στη Φοιτητική Λίστα στις πρόσφατες εκλογές.

Οι 140 βουλευτές της σε σύνολο 250 εδρών θα ορκιστούν για πρώτη φορά στη ζωή τους σε αυτά τα έδρανα, κάτι που απεικονίζει την ένταση του κύματος που σάρωσε το παλιό κομματικό σύστημα, αλλά απηχεί και τις δυσκολίες που θα έχει μπροστά της αυτή η νέα «άπειρη» πλειοψηφία. Πάντως, όλοι έχουν υπογράψει ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη Λίστα και δεν θα μεταπηδήσουν σε άλλο κόμμα.

Πρώτο καθήκον της νέας Βουλής θα είναι η εκλογή του νέου προέδρου της, ο οποίος θα εκτελεί προσωρινά και καθήκοντα προέδρου της χώρας, αφού ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε παραιτηθεί προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει μια ακόμα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση – για το προεδρικό αξίωμα αυτή τη φορά.

Δημοσιεύματα των Μέσων Ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι φοιτητές θα προτείνουν για πρόεδρο της Βουλής τον Αλεξάνταρ Τσούπιτς, επίκουρο καθηγητή από το Βελιγράδι, ο οποίος εργάζεται στη Σχολή Μεταφορών και είναι επίσης αγρότης. Έχει έξι παιδιά και είναι γνωστός για τη μακριά, γκρίζα γενειάδα του και για εμφανίσεις σε εκδηλώσεις της φοιτητικής εκστρατείας, όπου μεταξύ άλλων τραγουδούσε ένα δημοφιλές παραδοσιακό τραγούδι.

Αναμένοντας τη νέα κυβέρνηση

Περιθώριο 90 ημερών θα έχει η Φοιτητική Λίστα για να παρουσιάσει και το επόμενο κυβερνητικό σχήμα, που πολλοί θεωρούν ως μεταβατικό, αφού προτεραιότητά του θα είναι η «κάθαρση» του κράτους και των θεσμών του, η «εξυγίανση» της Δικαιοσύνης, των Υπηρεσιών Ασφαλείας και των δημόσιων ΜΜΕ, που όλα τελούσαν υπό τον έλεγχο του Βούτσιτς καθώς και η αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Οι διαδικασίες της «δημοκρατίας από τη βάση» που ακολούθησαν την περασμένη διετία οι φοιτητές και τους έφεραν τον εκλογικό θρίαμβο, θα είναι μάλλον δύσκολο να μεταφερθούν στον τρόπο λειτουργίας της νέας κυβέρνησης και το μεγάλο στοίχημα θα είναι αν αυτή θα μπορέσει να κρατήσει την επαφή της με τη βάση, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες της.

Ανοικτά μεγάλα ζητήματα

Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως τη συνοχή της Φοιτητικής Λίστας θα δοκιμάσουν ερωτήματα, όπως η στάση της χώρας απέναντι στην ΕΕ και στη Ρωσία καθώς και πώς θα προσεγγίσει η νέα κυβέρνηση το μέλλον του Κοσόβου.

Σημαντικά θέματα για τα οποία το κίνημα είχε αποφύγει να πάρει κάποια συγκεκριμένη δεσμευτική θέση, επειδή ακριβώς στις τάξεις του φιλοξενούνται διαφορετικές απόψεις.

Τα ζητήματα αυτά απασχολούν τους Σέρβους, αλλά μπήκαν στην άκρη μπροστά στην ανάγκη να απομακρυνθεί το καθεστώς Βούτσιτς. Θα αποτελούσαν όμως βασικά ζητήματα αντιπαράθεσης σε έναν «φυσιολογικό» προεκλογικό αγώνα.