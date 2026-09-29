Ξεκινάει περιοδείες και εξετάζει αλλαγές ο Αλέξης Τσίπρας

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η Αρχαια Ολυμπία θα είναι ο πρώτος σταθμός των περιοδειών που ξεκινάει ανά την χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα πάρει το παιχνίδι πάνω του, στην προσπάθεια του κόμματος να ξεκολλήσει από τα σημερινά ποσοστά που δίνουν σε αυτό οι δημοσκοπήσεις.

Σήμερα θα επισκεφθεί χωριά της περιοχής, θα συναντηθεί με αγρότες και θα μιλήσει στο Olympic Forum. Με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσει έναν κύκλο επισκέψεων στην περιφέρεια.

Η αρχική στόχευση για ένα δημοσκοπικό ποσοστό στο 20% δείχνει να απομακρύνεται. Το κόμμα μένει στάσιμο ή και παρουσιάζει σημεία πτώσης. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ μειώνει την διαφορά και φαίνεται πως πηγαίνουμε σε ένα ντέρμπι σχετικά με την δεύτερη θέση.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να ξεκινήσει περιοδείες στην χώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Με την περιφέρεια να μπαίνει σε πρώτο πλάνο, αφού αποτελεί για το κόμμα “μαύρη τρύπα” με την έννοια πως τα ποσοστά της υπολείπονται από αυτά των αστικών κέντρων.

Έρχονται αλλαγές

Στην μαραθώνια συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που κράτησε τρεις ώρες και σαράντα λεπτά, στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΙΚΗ” και το “MYPORTAL” δεν δόθηκε η δυνατότητα να καταθέσει ερώτηση. Αν πάντως υπήρχε τότε αυτό, που θα θέλαμε να μάθουμε, είναι πως αξιολογεί μέχρι σήμερα την απόδοση του επικοινωνιακού του επιτελείου και των τομεαρχών του και αν σκοπεύσει να προχωρήσει σε αλλαγές. Μία απάντηση που θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έρχονται διορθωτικές κινήσεις, όπως τουλάχιστον συνηθίζουν να λένε οι επικεφαλής των κομμάτων.

Στις 23 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε τους τομεάρχες της. Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα η τοποθέτηση των πέντε εκπροσώπων τύπου με επικεφαλής την Θεώνη Κουφονικολάκου. Από τότε μέχρι σήμερα κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι. Σε όλους δόθηκε η δυνατότητα να βρεθούν σε τηλεοπτικά πάνελ να δώσουν ραδιοφωνικές, έντυπες και ηλεκτρονικές συνεντεύξεις. Παράλληλα να αναδείξουν τα προβλήματα της κυβέρνησης και να καταθέσουν τις προτάσεις του κόμματος στα ζητήματα που αφορούν τον τομέα τους. Το επιτελείο του κ. Τσίπρα παρακολούθησε και παρακολουθεί τις επιδόσεις τους. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει την βάση.

Ταυτόχρονα ρόλο στη βαθμολογία τους έχουν παίξει και τα λάθη τους. Αν δηλαδή έχουν ξεφύγει από την γραμμή του κόμματος. Η αν μία δήλωση τους δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις. Εδώ να σημειώσουμε το εξής: Λάθη απειρίας συγχωρούνται και δεν παίζουν σημαντικό ρόλο. Αρκεί φυσικά να μην επαναλαμβάνονται.

Τα πρώτα συμπεράσματα λοιπόν βγήκαν. Και είναι πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να έρθουν και οι αλλαγές. Θα πρέπει να προσθέσουμε πάντως πως ο κ.Τσίπρας δεν θα ήθελε αυτές οι αλλαγές να συμπέσουν με την ανακοίνωση μέρους των ψηφοδελτίων. Που σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος κ. Κουφονικολάκου θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες λένε πως “το επόμενο χρονικό διάστημα” είναι ο Νοέμβριος.