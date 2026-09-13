Ξεκινάει η κατασκευή του μεγάλου λιμενικού έργου στο Νέο Μαρμαρά

Η τελετή υπογραφής της σύμβασης, η θεμελίωση και η έναρξη κατασκευής ενός μεγάλου έργου στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής που αφορά την «Ολοκλήρωση-Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών σκαφών» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 11:00 στην κεντρική προβλήτα του Νέου Μαρμαρά.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17.718.295,16€ ευρώ μετά την επίσημη ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο στρατηγική υποδομή των τελευταίων δεκαετιών για τη Σιθωνία.

Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας – ΕΤΘΑΥ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021-2027».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σιθωνίας Γιάννη Μαλλίνη, η έναρξη αυτού του μεγάλου έργου δεν αφορά μόνο τους θεσμικούς φορείς, αλλά ανήκει σε ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία. Είναι το αποτέλεσμα των δικών σας αναγκών και των κοινών μας διεκδικήσεων για έναν τόπο πιο δυνατό, πιο σύγχρονο και πιο δημιουργικό. Η παρουσία κάθε πολίτη, κάθε επαγγελματία, κάθε νέου και νέας της Σιθωνίας, θα δώσει ξεχωριστή δύναμη και εορταστικό χαρακτήρα στο ξεκίνημα αυτού του σπουδαίου έργου.