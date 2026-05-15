Ξεκινά το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας – Στις 19:25 η ομιλία Μητσοτάκη, άρχισαν οι αφίξεις στο Metropolitan Expo

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027, με την ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής Θόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι πόρτες στο Metropolitan Expo άνοιξαν από νωρίς προκειμένου οι σύνεδροι να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους. Τα «πηγαδάκια» ήταν στο φόρτε τους ήδη από τις 17:30, ενώ σταδιακά φτάνουν και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και υπουργοί.

Το συνέδριο, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή 17 Μαΐου έχει ως βασικό στόχο την αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας και τη χάραξη της στρατηγικής για την επόμενη τετραετία.

Το βλέμμα στις κάλπες και την «Ελλάδα του 2030»

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου από το 2029 έως σήμερα, με έμφαση στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πολιτικής, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης, επιδιώκοντας να αναδείξει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης σε καίριους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πολιτική, η άμυνα και η εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, το συνέδριο λειτουργεί και ως πεδίο συσπείρωσης της κομματικής βάσης. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική της παράταξης, δίνοντας έμφαση τόσο στους ιστορικούς της υποστηρικτές όσο και στις νεότερες γενιές που καλούνται να συμμετάσχουν στον πολιτικό διάλογο και να διαμορφώσουν το μέλλον της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και υπουργών, οι οποίοι παρουσιάζουν το έργο των χαρτοφυλακίων τους και καταθέτουν προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Οι τοποθετήσεις των συνέδρων αναμένεται να εμπλουτίσουν τον διάλογο, αναδεικνύοντας προβληματισμούς αλλά και προτάσεις από τη βάση του κόμματος.

Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει η ΝΔ μέσα από το συνέδριο είναι η συνέχιση της προσπάθειας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αλλά και προετοιμασία για τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου. Όπως υπογραμμίζεται από κορυφαία στελέχη, η διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά στόχος που πρέπει να κατακτηθεί μέσω της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η ολοκλήρωση του συνεδρίου με την ομιλία του πρωθυπουργού και την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας φάσης για τη Νέα Δημοκρατία, με ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το 2030 και με βασικό στοίχημα τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Στις 19:25 της Παρσκευής ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου .

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12:05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

ΠΗΓΗ: LIBERAL