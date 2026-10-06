Ξεκινά η κατασκευή του Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά

Υπεγράφη σήμερα, στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, για το έργο «Ολοκλήρωση – Βελτίωση Λιμένα Αλιευτικών Σκαφών Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής», παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό στην τελετή θεμελίωσης και έναρξης των εργασιών του έργου, καθώς και του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπου Μυγδάλη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην προβλήτα του Νέου Μαρμαρά, στον Δήμο Σιθωνίας.

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του δυτικού και του ανατολικού μόλου, την κατασκευή αποσπασμένου κυματοθραύστη για την προστασία της λιμενολεκάνης, νέα εσωτερικά παραλιακά κρηπιδώματα και πλωτούς προβλήτες, καθώς και κατασκευή επενδεδυμένου πρανούς για την προστασία από την κυματική διαταραχή. Προβλέπονται, επίσης, εκσκαφές της λιμενολεκάνης για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους, εξοπλισμός κρηπιδωμάτων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και πυρόσβεσης, καθώς και παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για τα σκάφη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ολοκλήρωση ενός έργου που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Νέο Μαρμαρά, τη Σιθωνία και συνολικά τη Χαλκιδική. Με την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, αντιμετωπίζουμε τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή και διασφαλίζουμε ότι ένα σύνθετο λιμενικό έργο θα προχωρήσει με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας, λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας.

Ο λιμένας του Νέου Μαρμαρά είναι μια υποδομή που συνδέεται άμεσα με την παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Με την ολοκλήρωση των έργων ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία της λιμενολεκάνης, δημιουργούμε περισσότερες και ασφαλέστερες δυνατότητες ελλιμενισμού και αναβαθμίζουμε συνολικά τις παρεχόμενες υποδομές και υπηρεσίες. Ο λιμένας, που ανήκει στο δίκτυο μικρών λιμανιών της χώρας, θα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 80 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και 60 ερασιτεχνικές λέμβους.

Με έργα σαν αυτό στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς της περιοχής, έναν παραγωγικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Βελτιώνουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύουμε την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των υποδομών που χρησιμοποιούν και δημιουργούμε καλύτερες προϋποθέσεις για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους.

Το έργο αυτό έχει πραγματικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία και στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της Χαλκιδικής».

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης: «Στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής σηματοδοτήθηκε η επανεκκίνηση του έργου ολοκλήρωσης και βελτίωσης του λιμένα αλιευτικών σκαφών, με σημαντικές παρεμβάσεις σε κυματοθραύστη, μώλους, κρηπιδώματα και πλωτούς προβλήτες.

Με την ολοκλήρωσή του, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 150 αλιευτικά σκάφη με μεγαλύτερη ασφάλεια και λειτουργικότητα. Για τη συνέχιση του έργου απαιτήθηκαν πρόσθετες μελέτες, τροποποιήσεις του σχεδιασμού και εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 17,4 εκατ. ευρώ.

Η επανεκκίνηση κατέστη δυνατή μέσα από συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ταχεία πρόοδο των εργασιών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου λιμένα που θα στηρίζει την αλιεία, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021 – 2027» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμμετείχε σε σύσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, στην οποία έλαβαν μέρος ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Κουφίδης, ο βουλευτής Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, οι Δήμαρχοι Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ, Κασσάνδρας Ηρακλής Λειβαδιώτης, Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος και Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόριος Τάσιος.