Ξεκαθαρίζει το τοπίο των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη την Παρασκευή το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, εκτός από την παρουσία του στο πάρκο Παύλου Μελά, περιλαμβάνει και συναντήσεις αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος στην Α’ ΚΑΙ Β’ περιφέρεια. Το ΠΑΣΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλλον μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να ανακοινώσει τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Φυσικά και ανάμεσα τους θα είναι η Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης για τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός. Και αυτό γιατί οι επιδόσεις του κόμματος σε αυτές τις περιφέρειες δεν ήταν καλές στις εκλογές του Ιουνίου το 2023. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Α ‘ περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ είχε καταταγεί τέταρτο, πίσω από το ΚΚΕ, ενώ πέρασε την Ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου για περίπου 600 ψήφους. Το ποσοστό του δε ήταν κάτω περίπου 3.5 μονάδες σε σχέση με την πανελλαδική του επίδοση.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι φυσιολογικό τόσο σε αυτές τις δύο περιφέρειες, όσο και στην Αττική, που επίσης υπάρχει ανάλογο πρόβλημα το κόμμα να έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Είναι αξιοσημείωτο πως το ΠΑΣΟΚ στην Β’ περιφέρεια Πειραιά έχει να εκλέξει βουλευτή πάνω από δέκα χρόνια.

Για αυτό και θεωρείται κρίσιμο να ανακοινωθούν νωρίς τα ονόματα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του σε αυτές τις περιοχές, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Εξάλλου η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ακριβώς αυτή: ” Θα πάμε το πρόγραμμα του κόμματος πόρτα – πόρτα για να το παρουσιάσουμε στους πολίτες” είχε πει.

Τα ονόματα

Για την Α’ Θεσσαλονίκης σίγουροι θεωρούνται οι νυν βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς. Επίσης ο Χρήστος Παπαστεργίου, ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, ο Πέτρος Λεκάκης και η Πέννυ Δαλαμπούρα. Ακούγονται επίσης τα ονόματα των Μιχάλη Πάππου, Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Αργύρη Αργυριάδη, Βάσιας Μάδεση, Στάθη Κουτσοχήννα. Κάποιοι, ίσως και όλοι, θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σημειώσουμε πως ο Χάρης Καστανίδης και ο Αντώνης Σαούλίδης που είχαν καταλάβει τις πρώτες δύο θέσεις στις τελευταίες εκλογές έχουν αποχωρήσει. Επίσης ούτε ο τρίτος σε ψήφους Γιάννης Μαγκριώτης θα είναι υποψήφιος.

Στην Β΄ περιφέρεια σίγουροι θα είναι ο Θανάσης Γλαβίνας και η εκ μεταγραφής Κωνσταντίνα Αδάμου και ίσως ο Γιάννης Μπατζαρακίδη.

Σε καμία εκ των δύο περιφερειών δεν φαίνεται να υπάρχει το όνομα του Θόδωρου Ζαγοράκη. Ωστόσο ανάλογου είδους υποψηφιότητες συνήθως ανακοινώνονται στο τέλος προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Για το παλαίμαχο ποδοσφαιριστή πάντως ακούγονται διάφορα σενάρια.

Από και πέρα το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να βάλει στο ψηφοδέλτιο νέα ονόματα αντλώντας από τη δεξαμενή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πολλούς δήμους το κόμμα διαθέτει στελέχη και μάλιστα κάποια στις διοικήσεις των δήμων εκλεγμένα με εκτός ΠΑΣΟΚ ψηφοδέλτια. Άτομα που θα μπορούσαν με δεδομένο το τοπικό τους αποτύπωμα να είναι παρών στην εκλογική μάχη. Και θα μπορούσαν να βοηθήσουν το κόμμα φέρνοντας ψήφους από χώρους που το ΠΑΣΟΚ υστερεί.

Επίσης στην ίδια λογική εντάσσεται και η αναζήτηση υποψήφιων από τον συνδικαλισμό. Ένας ακόμη χώρος που το κόμμα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης, αλλά και το επαγγελματικό επιμελητήριο, όπου υπάρχουν “πράσινες” διοικήσεις.

Επίσης με ενδιαφέρον αναμένεται να γίνει και η πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου κεντρικής Μακεδονίας. Το νέο όργανο, όπως προέκυψε μετά το συνέδριο, του κόμματος. Η σύγκληση του αναμένεται να γίνει στις 19 με 20 Ιουνίου και σε αυτό, εκτός από τα μέλη του, θα προστεθούν και οι εκλεγμένοι στην κεντρική πολιτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που προέρχονται από την κεντρική Μακεδονία.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΗ