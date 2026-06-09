Ξεκάθαρη δέσμευση για την παραχώρηση του παλαιού Νοσοκομείου στον Δήμο Κατερίνης από τον Υπουργό Υγείας

Σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Κατερίνης. Κατά τη σημερινή του επίσκεψη στους χώρους του παλαιού νοσοκομείου της πόλης, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κατερίνης Ιωάννη Ντούμο και προχώρησε σε ξεκάθαρη δήλωση – δέσμευση για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων στον Δήμο.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Υπουργό και την Κυβέρνηση για τη θετική τους στάση και την άμεση ανταπόκριση, στο σχετικό αίτημα. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η πλήρης αξιοποίηση του ιστορικού αυτού χώρου για την πόλη, ώστε να φιλοξενήσει νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, οι οποίες θα επιστρέψουν πολλαπλάσια οφέλη στους δημότες.

«Μέσα από τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία, Δήμος και Υπουργείο προχωρούμε σε πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στην πόλη μας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Δείτε τις αναλυτικές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και του Δημάρχου Κατερίνης στο βίντεο που ακολουθεί.