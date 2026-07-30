Ξαπλώστρες για… διάβασμα στη Γυάλινη Βιβλιοθήκη της Νέας Παραλίας

Μια διαφορετική εμπειρία ανάγνωσης προσφέρει φέτος το καλοκαίρι η Γυάλινη Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη νέα παραλία, η οποία μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο αναγνωστήριο δίπλα στη θάλασσα.

Στον χώρο τοποθετήθηκαν αναπαυτικές ξαπλώστρες κάτω από τη σκιά των δέντρων, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη και να απολαύσουν την ανάγνωσή του με θέα τον Θερμαϊκό.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους αναγνώστες, που μπορούν να συνδυάσουν τη βόλτα τους στη νέα παραλία με λίγες στιγμές χαλάρωσης και ανάγνωσης σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης.

Η Γυάλινη Βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα από τις 13:30 έως τις 20:30 και από Τρίτη έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 14:30. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2310 811920.