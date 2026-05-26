Ξανά άσφαλτος στην Ελένης Ζωγράφου

της Βαρβάρας Ζούκα

Την απόφαση να επαναφέρει την άσφαλτο στην Ελένης Ζωγράφου, τον δρόμο πλάι στα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας που οδηγεί προς το νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, έχει λάβει η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από τη θύελλα αντιδράσεων που είχε προκαλέσει η ανάπλαση την οποία είχε υλοποιήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή του Κωνσταντίνου Ζέρβα, που είχε προχωρήσει σε κυβολιθική επίστρωση της Ελένης Ζωγράφου, στο πλαίσιο ευρύτερης παρέμβασης για την αναβάθμιση της γύρω περιοχής.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα του δρόμου απέκτησε πιο παραδοσιακά χαρακτηριστικά, δεν άργησαν να εκδηλωθούν αντιδράσεις, κυρίως από εργαζόμενους στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” αλλά και από οδηγούς που κινούνται στο σημείο. Βασικό σημείο τριβής αποτέλεσαν οι κραδασμοί που προκαλούνται κατά την κίνηση των οχημάτων πάνω στους κυβόλιθους, με εργαζόμενους στον «Άγιο Δημήτριο» να διαμαρτύρονται ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα κατά τη μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρα. Αντίστοιχα παράπονα έχουν εκφράσει και οδηγοί δικύκλων αλλά και αυτοκινήτων, κάνοντας λόγο για δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης Αγγελούδη, προτεραιότητα θα δοθεί στο τμήμα του δρόμου που φτάνει μέχρι το νοσοκομείο, ενώ η ασφαλτόστρωση θα επεκταθεί σε όλο το μήκος της Ελένης Ζωγράφου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη έχει δοθεί η σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.