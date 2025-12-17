Ξαφνικό πρόβλημα σε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα

Η σταδιακή κατάργηση των παλαιότερων κινητών δικτύων 2G και 3G έχει αρχίσει να κάνει κρίσιμες λειτουργίες σταθερών συστημάτων εκτός λειτουργίας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενσωματωμένο σύστημα έκτακτης ανάγκης eCall που υπάρχει στα περισσότερα οχήματα.

Σημειώστε πως στην Ελλάδα, το δίκτυο 3G έχει ήδη καταργηθεί πλήρως, ενώ το δίκτυο 2G εξακολουθεί να λειτουργεί μεχρι το τέλος του χρόνου από την Cosmote, και σύντομα και από Nova και Vodafone.

Το eCall ήταν από το 2018 υποχρεωτικό σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, να συνδέει το όχημα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112 και να μεταδίδει την ακριβή θέση του οχήματος και άλλα στοιχεία που διευκολύνουν την άμεση ανταπόκριση.

Το πρόβλημα που τώρα αναδύεται δεν έχει να κάνει με ελάττωμα στο ίδιο το eCall αλλά με την υποδομή που το στηρίζει. Τα συστήματα αυτά αρχικά σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε δίκτυα 2G και 3G, τεχνολογίες που οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απενεργοποιούν ή σκοπεύουν να απενεργοποιήσουν στο άμεσο μέλλον προκειμένου να απελευθερώσουν φάσμα για τα πιο σύγχρονα 4G και 5G δίκτυα. Όταν οι παλαιές αυτές υπηρεσίες δικτύου παύουν να λειτουργούν, ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτές δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αφήνοντας χιλιάδες οχήματα χωρίς τη δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης μετά από σύγκρουση.

Η κατάσταση αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε χώρες όπως η Ελβετία, όπου το πλήρες κλείσιμο του δικτύου 3G προς το τέλος του 2025 θα κάνει ανενεργό το eCall σε οχήματα που εξαρτώνται από αυτά τα δίκτυα, εκθέτοντας τους οδηγούς σε κίνδυνο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος και χωρίς προοπτική άμεσης ειδοποίησης των αρχών από το ίδιο το όχημά τους.

Παράλληλα, στην αυτοκινητοβιομηχανία εργάζονται για την επόμενη γενιά του συστήματος, γνωστή ως Next Generation eCall ή Hybrid eCall, που στηρίζεται σε 4G και 5G δίκτυα και σχεδιάζεται ώστε να εξασφαλίζει συνεχή επικοινωνία ακόμα και όταν τα δίκτυα 2G/3G δεν είναι διαθέσιμα. Αυτές οι λύσεις δοκιμάζονται αυτή την περίοδο από ομίλους τηλεπικοινωνιών και κατασκευαστές ώστε να διασφαλιστεί ότι τα νέα οχήματα μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα με κέντρα έκτακτης ανάγκης ανεξαρτήτως του τύπου του δικτύου.

Η μετάβαση αυτή δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας για την ασφάλεια των οχημάτων και ταυτόχρονα πόσο ευάλωτα μπορούν να γίνουν κρίσιμα συστήματα όταν βασίζονται σε υποδομές που ξεπερνιούνται τεχνολογικά. Χωρίς την κατάλληλη προσαρμογή του εξοπλισμού και των δικτύων, η κατάργηση παλαιών τεχνολογιών μπορεί να αφήσει χιλιάδες οδηγούς χωρίς ένα εργαλείο που σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήριο για την ταχεία κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης μετά από σοβαρά συμβάντα.

ΠΗΓΗ AUTOMOTO