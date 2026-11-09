X. Δούκας: «Φιάσκο η ψηφοφορία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ»

Δριμεία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ψηφοφορία στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Καλαμάτα, άσκησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, έκανε λόγο για ένα «φιάσκο» που δεν τιμά κανέναν και καταλογίζοντας στην ηγεσία της Ένωσης προσπάθεια να αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την οικονομική ασφυξία των δήμων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ενίσχυσης των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ποστήριξε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί με ονομαστική ψηφοφορία, όπως είχε ζητήσει εξαρχής η πλευρά του, ώστε κάθε σύνεδρος να δηλώσει καθαρά τη θέση του.

Ο δήμαρχος Αθηναίων απέδωσε τη στάση της διοίκησης της ΚΕΔΕ στην πρόθεσή της να μη διαταράξει το κλίμα μετά την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο. Κατά την εκτίμησή του, η ηγεσία της Ένωσης επιχείρησε να αποφύγει μια ψηφοφορία που θα αναδείκνυε τις διαφωνίες των δημάρχων με την κυβερνητική πολιτική.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι αρκετοί δήμαρχοι διστάζουν να συγκρουστούν με την κυβέρνηση, φοβούμενοι ότι ενδεχομένως θα έχουν συνέπειες στη χρηματοδότηση των δήμων τους. «Πολλοί δήμαρχοι φοβούνται. Λένε ότι η κυβέρνησή μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε, γιατί θα μας κόψουν τα προγράμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ