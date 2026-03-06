WP: Η Ρωσία δίνει πληροφορίες στο Ιράν για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για στόχους, προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Η βοήθεια, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση περιλαμβάνει πλέον έναν από τους κύριους πυρηνικά οπλισμένους ανταγωνιστές της Αμερικής με εξαιρετικές δυνατότητες πληροφοριών.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων,συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Φαίνεται πράγματι ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε ένας από τους ανθρώπους. Η Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Η έκταση της στοχευμένης βοήθειας της Ρωσίας προς το Ιράν δεν ήταν απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει υποβαθμιστεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη των μαχών, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή στο Κουβέιτ. Το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ακόμη και όταν η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους – συμπεριλαμβανομένων θέσεων βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικών περιουσιακών στοιχείων και της ηγεσίας της χώρας.

«Επιθέσεις ακριβείας»

«Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται πλήρως», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χωρίς να σχολιάσει οποιαδήποτε ρωσική βοήθεια προς το Ιράν. «Τα αντίποινα για βαλλιστικούς πυραύλους μειώνονται καθημερινά, το ναυτικό τους εξοντώνεται, η παραγωγική τους ικανότητα καταστρέφεται και οι πληρεξούσιοί τους μόλις που αντιστέκονται».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα για το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους υποστηρικτές του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ είπε ότι δεν είχε κανέναν και ότι «δεν αποτελούν πραγματικά παράγοντα εδώ».

Δύο από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν την υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά την άμυνα του Ιράν, παρά τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Το Πεκίνο έχει επίσης ζητήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα ταίριαζε στο μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, των ραντάρ και των προσωρινών κατασκευών, όπως αυτή στο Κουβέιτ όπου σκοτώθηκαν έξι στρατιωτικοί.

Το γραφείο της CIA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δέχτηκε επίσης βομβαρδισμό τις τελευταίες ημέρες.

Το Ιράν «κάνει πολύ ακριβείς επιθέσεις σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή σε ραντάρ πέρα ​​από τον ορίζοντα», δήλωσε η Ντάρα Μασικότ, ειδικός σε θέματα ρωσικού στρατού στο Carnegie Endowment for International Peace. «Το κάνουν αυτό με πολύ στοχευμένο τρόπο. Επιτίθενται στη διοίκηση και τον έλεγχο», πρόσθεσε.

(AP Photo/Hussein Malla)

«Διαπερνούν τις αεράμυνες», είπε, σημειώνοντας ότι η ποιότητα των επιθέσεων του Ιράν φαίνεται να έχει βελτιωθεί ακόμη και από τον 12ήμερο πόλεμό του με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι.

Το Πεντάγωνο εξαντλεί γρήγορα τις προμήθειές του σε όπλα ακριβείας και αναχαιτιστικά αεράμυνας, δήλωσαν στην Washington Post άτομα που γνωρίζουν το θέμα , υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες που εξέφρασε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζητούσε εάν θα ενέκρινε την επιχείρηση. Η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει την εκτίμηση του Κέιν.

Η βοήθεια της Ρωσίας αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες χώρες έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας, έχουν παράσχει στη Ρωσία είτε άμεση στρατιωτική βοήθεια είτε υλική υποστήριξη για την τεράστια αμυντική βιομηχανία της Μόσχας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές θέσεις για να βελτιώσουν τη στόχευση του Κιέβου.

Την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει βοήθεια για την προστασία από τα ιρανικά drones και ότι το Κίεβο θα παρείχε «ειδικούς» σε απάντηση.

Τι κερδίζει η Ρωσία

Το Ιράν ήταν ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, μοιράζοντας την τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να υπερνικήσουν την αεράμυνα του Κιέβου και να εξαντλήσουν τα δυτικά αποθέματα αναχαιτιστικών που δωρίστηκαν για την προστασία των ουκρανικών πόλεων.

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν απόλυτα τη βοήθεια που παρέχουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την υποστήριξη της Μόσχας προς την Τεχεράνη. «Νομίζω ότι ήταν πολύ χαρούμενοι που προσπάθησαν να λάβουν κάποια αντίποινα».

Η ποιότητα της συλλογής πληροφοριών της Ρωσίας δεν είναι εφάμιλλη με της Αμερικής, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, συνέχισε αυτό το άτομο.

Η εφημερίδα Washington Post έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι παρά το πλήγμα που δέχεται ένας από τους στενότερους εταίρους του, το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων εσόδων από το πετρέλαιο και μιας οξείας κρίσης που αποσπά την προσοχή της Αμερικής και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Ιράν, του οποίου ο ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε στις αρχές της σύγκρουσης, θα μπορούσε να γίνει η τελευταία χώρα που έχασε μια φιλορωσική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, μετά από μια συριακή εξέγερση στα τέλη του 2024 που ανέτρεψε τον μακροχρόνιο δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ και την αμερικανική στρατιωτική επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής από τη Μόσχα αποτελεί εν μέρει ένδειξη της ανάγκης της να επικεντρωθεί αλλού, δήλωσε ο Massicot.

Το Κρεμλίνο, είπε, «λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα και δεν είναι δικός του πόλεμος. Από στρατηγικού υπολογισμού, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μακράν η νούμερο ένα προτεραιότητα».

Πηγή: Washington Post