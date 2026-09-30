«Welcome back»: Μακρόν και Σάντσεθ θα δέχονταν πίσω στην ΕΕ τη Βρετανία με «ανοιχτές αγκάλες»

«Με ανοιχτές αγκάλες» θα καλωσόριζαν την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ την Εβρετανία όπως τόνισαν οι ίδιοι σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη.

Ο Μακρόν είπε ότι θα ήταν μια «εξαιρετική είδηση» και «καλή απόφαση» αν η Βρετανία ανακοίνωνε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στους κόλπους της ΕΕ.

Ο Σάντσεθ από την πλευρά του είπε ότι η Ισπανία θα καλωσόριζε τη Βρετανία «με ανοιχτές αγκάλες».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ είπε χθες, στο συνέδριο του Εργατικού κόμματος, ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει τις επιλογές που έχει για τη μελλοντική σχέση της με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής της στο μπλοκ. Ο Μακρόν χαιρέτισε μάλιστα την υποθετική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου απευθυνόμενος, στα αγγλικά, στους Βρετανούς με τη φράση «Welcome back».