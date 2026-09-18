Washington Post: Περισσότεροι οι νεκροί Αμερικανοί στον πόλεμο στο Ιράν

Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζει η εφημερίδα Washington Post.

Το δημοσίευμα επικαλείται έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου.

Στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι απ’ όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, λέει η εφημερίδα επικαλούμενη πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους.