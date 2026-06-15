Wall Street: Ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Άλμα 3% για τον Nasdaq

Η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ πυροδότησε ράλι στη Wall Street, με τους επενδυτές να ποντάρουν στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων που έστρεφαν αναγκαστικά τις κεντρικές τράπεζες διεθνώς σε αυξήσεις επιτοκίων. Ισχυρό ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως για τον τεχνολογικό κλάδο, που συνέχισε να… χορεύει στον ρυθμό της SpaceX.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones «έπιασε» νέο ρεκόρ στις 51.671 μονάδες με άνοδο 0,92%, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει μια… ανάσα και από το ορόσημο των 52.000 μονάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 7.554 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 3,07% αγγίζοντας τις 26.683 μονάδες.

«Υπήρχε τεράστια ευφορία σήμερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μετοχές, πολύτιμα μέταλλα και κρυπτονομίσματα κατέγραψαν ισχυρό ράλι ανάληψης ρίσκου. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν θα ανοίξει τον δρόμο για νέα ιστορικά υψηλά στις αγορές μετοχών», δήλωσε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Jones Trading.

Πραγματικά, με το αμερικανικό αργό να πέφτει στα 81 δολάρια το βαρέλι και το brent λίγο πάνω από τα 83, περιορίστηκαν οι ανησυχίες της αγοράς για την πορεία του πληθωρισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθώς οι αγορές μείωσαν τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, οι αποδόσεις των 2ετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν στο 4,06% ενώ των 10ετών διολίσθησαν στο 4,46%.

Η θετική αντίδραση των αγορών ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στην Ελβετία.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «έχουν ήδη ανοίξει μερικώς» και ότι «την Παρασκευή θα είναι πλήρως ανοικτά». Ωστόσο, πολλά σημεία δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ούτε καν πότε θα γίνει γνωστό το κείμενο της συμφωνίας.

Μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει μόνο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού.

«Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί σημαντική εξέλιξη και είναι θετική για τις αγορές, καθώς οι συνεχείς εναλλαγές στις διαπραγματεύσεις είχαν προκαλέσει πρόσθετη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα», υποστήριξε ο Μάικλ Λάντσμπεργκ της Landsberg Bennett Private Wealth Management χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «σημαντική τομή» για τις αγορές, παρά το γεγονός ότι πολλά ζητήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά.

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση της Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS. «Η μεταβλητότητα μπορεί να παραμείνει βραχυπρόθεσμα καθώς οι αγορές αξιολογούν την εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η ανθεκτική ανάπτυξη και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις μετοχές», ανέφερε.

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley υπό τον Μάικλ Γουίλσον, οι αμερικανικές μετοχές θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω μέσω μιας μετατόπισης κεφαλαίων προς πιο κυκλικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είχαν μείνει πίσω κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παρόμοια εκτίμηση διατύπωσε και ο Μίσλαβ Ματέικα της JPMorgan, ο οποίος θεωρεί ότι η στρατηγική τοποθέτησης σε κυκλικές μετοχές μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει μέχρι το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα αποκλιμακωθούν και ότι πληθωρισμός και εταιρικά κέρδη θα παραμείνουν σταθερά.

Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Federal Reserve που ολοκληρώνεται την Τετάρτη.

Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κινδύνου έρχεται λίγο από την πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed υπό τον νέο πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%, προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που είχε το ενεργειακό σοκ του πολέμου στην αμερικανική οικονομία.

Ωστόσο, μετά τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις και την αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, οι αγορές χρήματος τιμολογούν πλέον χαμηλότερες πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα οι αγορές προεξοφλούσαν δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2027. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει και οι επενδυτές βλέπουν μόνο μία πιθανή αύξηση έως τον Δεκέμβριο και ενδεχομένως καμία μεταβολή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027», δήλωσε ο Ρας Μολντ της AJ Bell.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η SpaceX συνέχισε το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή να καταγράφει νέα αύξηση κατά τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης της και ανεβάζοντας τα κέρδη της κοντά στο 40%, μετά το ιστορικό ντεμπούτο που την ανέδειξε σε μία από τις πολυτιμότερες εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως.

Η διαστημική εταιρεία αποτιμάται πλέον σε περισσότερα από 2,1 τρισ. δολάρια, ενώ ο ιδρυτής της, Έλον Μασκ, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI έχουν καταθέσει εμπιστευτικά αιτήματα για δημόσια εγγραφή και θεωρείται πιθανό να εισαχθούν στο χρηματιστήριο μέσα στο έτος.

Στις μεγάλες κερδισμένες και η Nvidia, που ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αντλήσει 25 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, με τη ζήτηση να ξεπερνά κατά περισσότερο από τρεις φορές το προσφερόμενο ποσό, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επενδυτική δίψα για εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η Fox συμφώνησε να εξαγοράσει τη Roku σε συμφωνία αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους, δημιουργώντας έναν νέο ισχυρό παίκτη στον χώρο της τηλεόρασης και του streaming με διαφημιστική υποστήριξη. Το deal έδωσε ώθηση στη μετοχή της Roku, αλλά οδήγησε σε ελεύθερη πτώση άνω του 15% τη μετοχή του συντηρητικού μιντιακού ομίλου.

Στα deal της ημέρας και η εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Fin από την Salesforce, έναντι περίπου 3,6 δισ. δολαρίων, που απέφερε κέρδη στη μετοχή της.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Delta Air Lines, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους από τη μείωση των τιμών των καυσίμων, ενώ η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος βοήθησε τις τραπεζικές μετοχές με πρωταγωνιστή την Goldman Sachs και την JPMorgan Chase.

Αντίθετα, η μετοχή της Fiserv δέχθηκε ισχυρές πιέσεις μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Μάικλ Λάιονς, ο οποίος αναλαμβάνει την ηγεσία της Truist Financial.

Χαμηλότερα κινήθηκαν και οι πετρελαϊκές, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, ακολουθώντας την αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού, ενώ υπό πίεση βρέθηκε και η εξορυκτική Newmont, καθώς ο περιορισμός των γεωπολιτικών ανησυχιών μείωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις αμυντικές τοποθετήσεις που συνδέονται με τον χρυσό και τα πολύτιμα μέταλλα.