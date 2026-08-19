Wall Street: Ανάκαμψη μετά την κυβερνητική παρέμβαση για τα ομόλογα

νοδο σημείωσαν οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για αύξηση του προγράμματος επαναγοράς μακροπρόθεσμου χρέους.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,20%, στις 53.449,43 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,22%, στις 7.708,35 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κέρδισε 0,16%, στις 26.331,09 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, αφού το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τουλάχιστον διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους. Η αυξημένη επαναγορά θα επικεντρωθεί στους τίτλους διάρκειας 10 έως 30 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των 20ετών ομολόγων.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου — η οποία κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχε ανέλθει σε νέο υψηλό 19 ετών, πάνω από το 5,33% — υποχώρησε κατά περισσότερο από 9 μονάδες βάσης, στο 5,195%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 4,653%.

«Η κίνηση του υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τις επαναγορές στο μακροπρόθεσμο άκρο, από 2 δισ. δολάρια σε 4 δισ. δολάρια, ήταν καθαρά μια προσαρμογή στη διαχείριση της ρευστότητας για τα υφιστάμενα 30ετή ομόλογα. Ωστόσο, οι αγορές το αντιμετώπισαν ως ένα ευρύτερο μήνυμα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, με τις αποδόσεις να υποχωρούν κατά 10 μονάδες βάσης και τις μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας να σημειώνουν έντονη άνοδο», δήλωσε στο CNBC ο Ben Emons, ιδρυτής της FedWatch Advisors.

«Αυτό υπογραμμίζει το πόσο στενά συνδέονται πλέον οι εξελίξεις στα επιτόκια με το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, αντί με τις παραδοσιακές ερμηνείες της ποσοτικής χαλάρωσης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Moderna ανέβασε κατακόρυφα την αξία της, καταγράφοντας άνοδο άνω του 176% και κατευθυνόμενη προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία της, μετά την επιτυχία ενός πειραματικού εμβολίου κατά του καρκίνου του δέρματος που ανέπτυξε σε συνεργασία με τη Merck, σε δοκιμή τελικού σταδίου. Η μετοχή της Merck ενισχύθηκε περισσότερο από 12%, στηρίζοντας τον Dow Jones.

Η μετοχή της Marvell Technology κέρδισε πάνω από 9%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την Google σχετικά με τις μονάδες επεξεργασίας τανυστών. Πρόκειται για ειδικά τσιπ υπολογιστών που έφτιαξε η Google, τα οποία Βοηθούν τους υπολογιστές να τρέχουν projects Τεχνητής Νοημοσύνης, (Tensor Processing Units — TPUs). Ακόμη, προχωρά η έκδοση δικαιώματος (warrant) προς την Alphabet, μητρική της Google, για την αγορά έως και περίπου 59 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της Marvell.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν την Τρίτη, με τον S&P 500 να καταγράφει την τρίτη συνεχόμενη πτώση του, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως έφτασαν σε υψηλά πολλών ετών.

Εκτός από το νέο υψηλό 19 ετών στην απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών. Η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ η απόδοση του 30ετούς γερμανικού Bund κατέγραψε το υψηλότερο σημείο από το 2011.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Open Market Committee (FOMC) αναμένεται να δημοσιευθούν αργότερα. . Οι επενδυτές πιθανότατα θα εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τα πρακτικά, δεδομένων των έντονων διαφωνιών στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση, του Ιουλίου, τρία μέλη της FOMC ψήφισαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων. Οι επενδυτές αναμένεται να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη διαφωνία και τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν εντός της Federal Reserve.