Βυθίζεται η μετοχή της Ferrari – Η χειρότερη μέρα στην ιστορία της

Οι μετοχές της Ferrari σημείωσαν την χειρότερη ημέρα διαπραγμάτευσης στην ιστορία τους, μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων της εταιρείας κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων για το σύνολο του έτους και το 2030 και την αναθεώρηση προς τα κάτω των στόχων της για την ηλεκτροκίνηση.

Οι αναλυτές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις νέες προβλέψεις, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, αναλυτές της Citi ανέφεραν σε ερευνητική τους έκθεση ότι οι προβλέψεις της Ferrari «υπολείπονται των εκτιμήσεων μας για «χαμηλότερη ανάπτυξη» από την πρόβλεψη CMD και αντανακλούν, κατά τη γνώμη μας, τη συντηρητική στάση της διοίκησης», σύμφωνα με το CNBC.

Σημειώνεται πως η εταιρεία κατασκευής σπορ αυτοκινήτων με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας ανακοίνωσε στην εκδήλωση Capital Markets Day (CMD) ότι αναμένει καθαρά έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,2 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος, από προηγούμενη πρόβλεψη άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030, ενώ η εταιρεία στοχεύει σε κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) τουλάχιστον 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030.

Βουτιά στις μετοχές

Η τιμή της μετοχής της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου έπεσε κατά 16,1%, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών της και κλείσει στα 354 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 15,4%.

Ήταν η χειρότερη ημέρα για τη Ferrari από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Μιλάνου στις αρχές του 2016.

Οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισαν με πτώση 15% στα 407,38 δολάρια η κάθε μία, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής από την εισαγωγή της Ferrari στο χρηματιστήριο τον Οκτώβριο του 2015.

Η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της μετοχής ήταν προηγουμένως 12,4% τον Φεβρουάριο του 2016.

Οι μετοχές που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, με κεφαλαιοποίηση αγοράς σχεδόν 77 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχουν πλέον υποχωρήσει κατά περίπου 4% για το έτος.