Βρούτσης: «Το Υπουργείο Αθλητισμού χρηματοδότησε τον επαγγελματικό αθλητισμό με 37,4 εκ. ευρώ»

Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ανέλυσε τα ποσά που δόθηκαν στον επαγγελματικό αθλητισμό, με τις Super League, Super League 2, GBL, και Volley League να είναι αποδέκτες.
«Η ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού περνά από πράξεις με μετρήσιμο αποτύπωμα. Από το 2022, για πρώτη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θεσμοθέτησε έναν σταθερό και διαφανή μηχανισμό ετήσιας χρηματοδότησης, αξιοποιώντας πόρους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος.
Για το 2026, η ενίσχυση αυτή αυξήθηκε κατά 21,21% – σε συνολικά 80 εκατ. από 66 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια- δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό της χώρας».
Συνολικά, 37.349.200 ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη στον επαγγελματικό αθλητισμό, εκ των οποίων:
- 24,65 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 1
- 3,46 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 2
- 5,05 εκ. € στις ΚΑΕ της Basket League
- 2,99 εκ. € στα ΤΑΑ της Volley League