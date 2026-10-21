Βρούτσης για τo σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις»

Την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης που έχει προκαλέσει τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ υπογράμμισε την Τετάρτη (21/10) ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τονίζοντας ότι «οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Παράλληλα επεσήμανε ότι οι καταγγελίες που διερευνώνται και φέρονται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Ο ίδιος στη συνέχεια εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και ανέδειξε τον ρόλο της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), από την οποία διαβιβάστηκαν στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό τονίζοντας ότι η διαφάνεια και η ισονομία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για τον αθλητισμό.

Αναλυτικά:

«Δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση:

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (21/10) εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος έξι παραγόντων από το χώρο του μπάσκετ από τον αθλητικό εισαγγελέα. Αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή.

Σε έρευνες που έγιναν φέρεται να βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε εμπλεκόμενους, που δεν δικαιολογούνται.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά από ενδελεχή έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολου Γραμμένου με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Πηγές με καλή γνώση των εξελίξεων, αναφέρουν ότι πρόκειται για υπόθεση στημένων αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αύριο οι κατηγορούμενοι.