Βρούτσης: «Επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε τον δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων»

Για πλήρη δικαίωση των νομοθετικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, στις οποίες προχώρησε η Κυβέρνηση με τον νόμο 5085 τον Φεβρουάριο του 2024 –και τις ενισχύσεις του, με τους ν.5128/2024, ν.5176/2025 και ν.5224/2025, κάνει λόγο το Υπουργείο Αθλητισμού, δημοσιοποιώντας τα ετήσια αποτελέσματα της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και εξαίροντας παράλληλα την εντυπωσιακή αύξηση των εισιτηρίων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Super League.

Οπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «οι νομοθετικές τομές, που υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή με ευρεία συναίνεση των κομμάτων, διαμόρφωσαν ένα νέο, διαφανές και αμερόληπτο, πλαίσιο κανόνων, ελέγχου, άμεσης λογοδοσίας και πραγματικών συνεπειών για όσους παραβιάζουν τη νομιμότητα στους αθλητικούς χώρους, πλαίσιο που αποκαθιστά -κάθε χρόνο και περισσότερο- το απαιτούμενο αίσθημα ασφάλειας, ισονομίας και εμπιστοσύνης. Οι διοικητικές κυρώσεις από την ΔΕΑΒ, που εφαρμόζονται με ταχύτητα, συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις, έστειλαν σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: η βία, η ατιμωρησία και η ασυδοσία των λίγων δεν έχουν πλέον χώρο στον ελληνικό αθλητισμό. Και η συμμόρφωση της αθλητικής κοινωνίας είναι εντυπωσιακή, καθώς τη φετινή αγωνιστική περίοδο μειώθηκαν σχεδόν στο μισό οι ποινές κεκλεισμένων των θυρών! Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Super League, για την προσέλευση των φιλάθλων, όπου στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε (2025-2026) είχαμε ρεκόρ 15ετίας για την προσέλευση στα γήπεδα, με 1.753.400 εισιτήρια, αυξημένα κατά 15,9% σε σχέση με πέρυσι (2024-2025)»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε:

«Η φετινή εικόνα των ελληνικών γηπέδων, όπως αποτυπώνεται και στα άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, αλλά και λίγες μέρες νωρίτερα η Super League, αποτελεί την πιο καθαρή απάντηση για την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών μας παρεμβάσεων κατά της οπαδικής βίας. Δυόμιση χρόνια μετά από τις δύσκολες, αλλά απολύτως αναγκαίες αποφάσεις που λάβαμε ως Κυβέρνηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατεύθυνση ήταν απολύτως σωστή, θεσμικά επιβεβλημένη και κοινωνικά δικαιωμένη. Η κοινωνία αντιλήφθηκε την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να επιβάλει κανόνες, να διασφαλίσει την τάξη, να προστατεύσει τους θεατές, με συνέπεια ο κόσμος να επιστρέφει με εντυπωσιακό τρόπο στα γήπεδα. Η ΔΕΑΒ λειτούργησε και λειτουργεί με συνέπεια, ταχύτητα και χωρίς εξαιρέσεις. Τα σχεδόν 2,3 εκατομμύρια σε διοικητικά πρόστιμα (σε ομάδες και φυσικά πρόσωπα) αποδεικνύουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Παράλληλα, η μείωση των κεκλεισμένων των θυρών δείχνει ότι ομάδες, διοικήσεις και φίλαθλοι, γνωρίζοντας πως οι κυρώσεις είναι αυτόματες, συμμορφώνονται και δεν παρεκτρέπονται. Επιπλέον, το ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια της Super League είναι για εμάς δείκτης εμπιστοσύνης. Ο φίλαθλος επιστρέφει όταν αισθάνεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Επιδίωξή μας δεν ήταν να τιμωρήσουμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον αθλητισμό, αλλά να τα προστατεύσουμε! Επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε τον δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων! Και το πετυχαίνουμε! Συνεχίζουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΑΒ, κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-26 επιβλήθηκαν οι εξής κυρώσεις:

47 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, σε όλα τα αθλήματα και τις κατηγορίες, έναντι 80 πέρσι, ήτοι μείωση 41,25%

17 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα (ποδόσφαιρο και μπάσκετ), έναντι 34 πέρυσι, ήτοι μείωση 50%

360.000 ευρώ πρόστιμα σε ομάδες, έναντι 430.500 ευρώ πέρυσι, ήτοι μείωση 16,4%

560.500 ευρώ πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, έναντι 378.000 ευρώ πέρυσι, ήτοι αύξηση 48,3%

Παράλληλα, σε 16 φυσικά πρόσωπα, υπαίτια και ταυτοποιημένα από την ΕΛΑΣ ως δράστες πράξεων, με συνέπεια την επιβολή διοικητικής κύρωσης στις ομάδες τους για διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, έχει ήδη επιβληθεί η ποινή απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις.