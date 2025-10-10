Βροχή τα πρόστιμα απο την πρώτη κάμερα τεχνητής νοημοσύνης

Στη Λεωφόρο Μεσογείων, οι νέες συσκευές διαθέτουν ηλιακό πάνελ, κάμερα υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα περιστροφής και αισθητήρες που επιτρέπουν την αναγνώριση πινακίδων αλλά και τον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών. Με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να «βλέπουν» ποιος μιλά στο κινητό, ποιος δεν φορά ζώνη ασφαλείας, ποιος περνά με κόκκινο ή κινείται στη λεωφορειολωρίδα.

Το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, αποθηκεύει τα δεδομένα και αποστέλλει αυτόματα τις παραβάσεις στο κέντρο διαχείρισης της Τροχαίας. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι πρώτες ειδοποιήσεις για πρόστιμα θα αποστέλλονται μέσω SMS, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθεί η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης μέσω του gov.gr.

Οι κάμερες αυτές αποτελούν μέρος του πιλοτικού προγράμματος ψηφιακής επιτήρησης που έχει ήδη ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με επόμενο βήμα την πανελλαδική επέκταση. Στόχος είναι η μείωση των τροχαίων, η αύξηση της συμμόρφωσης των οδηγών και η δημιουργία ενός πιο «έξυπνου» και ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος.