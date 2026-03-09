«Βροχή ανακατεμένη με πετρέλαιο» πέφτει στο Ιράν προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν μολύνουν τα τρόφιμα, το νερό και τον αέρα της χώρας, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Έχει αναφερθεί ότι πέφτει βροχή γεμάτη πετρέλαιο σε περιοχές της χώρας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κίνδυνος μπορεί να έχει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών, των ηλικιωμένων και εκείνων υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, πρόθεσε.

Να σημειωθεί ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν μια σειρά από διαφορετικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός και γύρω από την πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, το Σαββατοκύριακο, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.