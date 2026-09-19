Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συνομήλικό του – Νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9), αυτή τη φορά στα Βριλήσσια, όπου ένας 14χρονος συνελήφθη καθώς φέρεται πως χτύπησε άγρια και τραυμάτισε συνομήλικό του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, μόλις 14 ετών, νοσηλεύεται με ρήξη νεφρού σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα βόρεια προάστια.

Ο θύτης φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μάλιστα κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του.

Συνελήφθη ο 14χρονος

Ο πατέρας του έκανε καταγγελία το πρωί του Σαββάτου (19/9) στην Αστυνομία και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βριλησσίων προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου δράστη έξω από το σπίτι, καθώς και της μητέρας του.

Η μητέρα του στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφωρο.

Ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, αποδέχτηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος ζητώντας συγγνώμη από τον συμμαθητή του αλλά και από τους γονείς του.