Βρήκε λύση με μπαράζ τροπολογιών η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Επαναλαμβάνοντας συνεχώς ” Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση”, που θα αποτελέσει και το κεντρικό προεκλογικό της σύνθημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε το επόμενο βήμα του κόμματος της που θα είναι η κατάθεση 30 νομοσχέδιων.

” Από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου που ξεκινάει και η τελευταία σύνοδος της Βουλής θα αρχίσουμε να τα καταθέτουμε ” είπε και πρόσθεσε πως το πρώτο θα αφορά την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων. Ακομη θα αφορουν την επιστροφή των χρημάτων των ανακεφαλοποιησεων από τις τράπεζες και των υπερκερδών τους, την

προστασία της κατοικίας, την πάταξη έμφυλης και ενδοοικογενεικης βίας , το πάγωμα των ενοικίων, για την πολιτική προστασία, την ίδρυση Βουλής νέων από 17 ως 25 ετών, την κατάργηση των διώξεων για τους αγρότες, θεσμικές παρεμβάσεις στο κράτος δικαίου, φορολογικές ελαφρύνσεις σε ευάλωτους.

” Αυτά τα νομοσχέδια θα τα στείλουμε στο γενικό λογιστήριο του κράτους , ωστε να τα κοστολογησει αυτό και όχι μαθητευόμενοι μάγοι” τόνισε.

Επίθεση

” Αυτοί που μας κατέστρεψαν λενε πως έχουν την τεχνογνωσία για να μας σωσουν. Αυτοι που χρεωσαν τα κόμματα τους και την χώρα και τα έχουν κάνει θάλασσα” , είπε χαρακτηριστικά .

Ανακοίνωσε δε πως το κόμμα της θα δημιουργήσει επιτροπή για ανάκτηση περιουσιών από υποθέσεις διαφθοράς .

Ιδιαίτερη η αναφορά της και στον Αλέξη Τσίπρα καθώς τον χαρακτήρισε ” καταγελαστο πρόσωπο που επιχειρεί να επανέλθει αφού τα βρήκε με το σύστημα “.

Μάλιστα πρόσθεσε πως την απέφευγε όποτε την έβλεπε στη Βουλή.

Δημοσκοπήσεις

Ευθεία η αμφισβήτηση της για τις δημοσκοπήσεις εκτιμώντας πως τα όσα παρουσιάζουν σήμερα θα ανατραπούν. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τις εκλογές του 2012, αλλά και το δημοψήφισμα.

” Δεν μπορεί οκ. Μητσοτάκης να χαίρεται και ο κόσμος να είναι στα κάγκελα ” , συμπλήρωσε.

Συνεργασίες

“Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε πιστοί στις αξίες μας ” , απάντησε αναφορικά με τις συνεργασίες παραπέμποντας για μετά τις εκλογές. Ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεργαστεί με δυνάμεις που έχουν καταστρέψει την χώρα. Έθεσε όρια όμως όπως την αξιοπιστία.

Θεσσαλονίκη

“Δεν την αντιμετωπίζω ξεχωριστά, ” , είπε για την Θεσσαλονίκη στάθηκε όμως στο μετρό για το οποιο ανέφερε πως δεν έλυσε το πρόβλημα ” αν και κόστισε υπερβολικά πολλά χρηματα”. Επίσης για τη ΔΕΘ είπε πως ελπίζει να μην μεταμορφωθεί σε ένα έκτρωμα.

Πρόσθεσε πάντως πως είναι μεγάλο κρίμα η πόλη να μην έχει δει ουσιαστική βελτίωση μετά τα τόσα κονδύλια που έχουν ξοδευτεί.