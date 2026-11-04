Βρέθηκε υλικό παιδικής κακοποίησης σε ηλεκτρονικές συσκευές του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ

Η αστυνομία των Φιλιππίνων δήλωσε σήμερα Πέμπτη 4/11 στο AFP ότι τρεις κάρτες μνήμης και ένα κινητό τηλέφωνο που παραδόθηκαν στις αρχές από τον γιο του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ , περιείχαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι ερευνά ένα λάπτοπ που περιείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και βρέθηκε σε χώρο που πιστεύεται ότι ήταν πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

«Πρέπει να διαπιστώσουμε από πού προήλθε αυτό το υλικό, ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος και αν παραβιάστηκαν νόμοι των Φιλιππίνων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων, Χοσέ Μελένσιο Ναρτάτεζ Τζούνιορ.

Την Τρίτη στο Μεξικό, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μια αποθήκη που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που δέχτηκε τη Δευτέρα το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μπάχα Καλιφόρνια.

Ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε σταματήσει να πληρώνει ενοίκιο το 2024, αλλά ότι τα υπάρχοντά του εξακολουθούσαν να φυλάσσονται στον χώρο που όμως παρέμενε κλειδωμένος.

Κατασχέθηκαν περιοδικά από την Ασία που χρονολογούνται πριν από περίπου 20 χρόνια, καθώς και εξοπλισμός υπολογιστών.

Η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που ανέφερε τον Οκτώβριο ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, γιος του Τόμας Μαρκλ, ανακάλυψε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ενώ έψαχνε σε κουτιά που βρέθηκαν σε μια πρώην κατοικία του πατέρα του.

Ο Τόμας Μαρκλ ζούσε στο Σεμπού των Φιλιππίνων, προτού επιστρέψει φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «πολύ αναστατωμένη» από τους ισχυρισμούς ότι ο πατέρας της κατείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.