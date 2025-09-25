Βρετανοί μετεωρολόγοι προέβλεψαν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα – Πότε αναμένεται

Με ισχυρά φαινόμενα θα πλήξει ο τυφώνας Γκάμπριελ τις Αζόρες αύριο Παρασκευή (25/9), ενώ τα φαινόμενα προβλέπεται να φτάσουν σύντομα και στη χώρα μας, σύμφωνα με τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb, την οποία επικαλείται το Weather Phenomena, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τις επόμενες ημέρες την Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ το πρώτο κύμα ψύχους που θα ρίξει εντυπωσιακά τον υδράργυρο στην Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια αναμένεται τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Tο Weather Phenomena αναφέρει:

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επηρεαστεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Ιταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, αλλά εξίσου και περιοχές των Βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας μέχρι και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι βροχές να διατηρηθούν για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο στις προαναφερόμενες χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Το μόνο βέβαιο λοιπόν είναι ότι αυτή η φαινομενική ηρεμία που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η έντονη ηλιοφάνεια, αναμένεται να αλλάξει εντυπωσιακά τα επόμενα 24ωρα εξαιτίας του τυφώνα Γκάμπριελ και του ισχυρού Αντικυκλώνα μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, που θα συμβάλλουν στην δημιουργία διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων στην λεκάνη της Μεσογείου, τα οποία και θα επηρεάσουν τόσο την Ιταλία, όσο και τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες στην χώρα μας

Σύμφωνα με το Weather Phenomena για τις επόμενες μέρες αναμένονται οι εξής καιρικές συνθήκες:

Παροδικά φαινόμενα μικρής διάρκειας αναμένονται σήμερα Πέμπτη 25/9 και αύριο, κυρίως στα Ιόνια Νησιά, ενώ από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα έχουμε σημαντική αλλαγή του καιρού στην χώρα μας, με βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Σταδιακή ενίσχυση των ανέμων θα παρατηρηθούν στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, όπου τις πρωινές και βραδινές ώρες της ημέρας θα υπάρχει αισθητή ψύχρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μία παραπάνω προσοχή θα χρειαστεί στην Δυτική Ελλάδα (Ιόνια Νησιά, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος), καθώς είναι οι περιοχές της χώρας που έχουν αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πελοπόννησος, σύμφωνα και με τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα (GFS και ECMWF) ενδεχομένως να έχει αξιόλογα φαινόμενα και εν δυνάμει ισχυρά, κυρίως στο δυτικό άκρο της, ενώ με τα σημερινά δεδομένα τα νησιά του Αιγαίου θα έχουν τα λιγότερα φαινόμενα.

Όσον αφορά την Αττική, τα φαινόμενα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκαλούν προβλήματα, αλλά ούτε και να είναι μεγάλης διάρκειας.

Η πρόγνωση Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προέβη στη δική του πρόγνωση:

Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαΐας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου.

Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντοινη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες. Ανεμοι τοπικά από Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου.