Βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμειςαναχαίτισαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου», το οποίο επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, στην επιχείρηση αναχαίτισης του σκάφους SMYRTOS συμμετείχαν κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Το σκάφος θα παραμείνει στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι οι ενέργειες επιβολής του νόμου στα βρετανικά χωρικά ύδατα πραγματοποιήθηκαν βάσει της εγχώριας νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναχαιτίσουν το πετρελαιοφόρο.

«Αυτή η επιτυχής επιχείρηση καταφέρει ακόμη ένα πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να κρυφτούν», ανέφερε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο Χ.