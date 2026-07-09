Βρετανία: Ξεκίνησε η διαδικασία για τη διαδοχή του Στάρμερ – Μοναδικός υποψήφιος ο Μπέρναμ

ΟΆντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την Ντάουνινγκ Στριτ με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των Εργατικών.

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα αναδειχθεί νικητής.

Θα γίνει ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου στη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου, προτού εισέλθει στην Ντάουνινγκ Στριτ, πιθανόν στις 20 Ιουλίου.

Το πρωί της Πέμπτης, Εργατικοί βουλευτές προσέρχονταν σε συνεχή ροή στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μόλις ψήφισα… ελπίζω η τρίτη φορά να είναι η τυχερή», έγραψε ο Άντι Μπέρναμ στο X. Είχε επιχειρήσει να γίνει ηγέτης των Εργατικών το 2010 και το 2015.

«Εξακολουθώ να είμαι ο μοναδικός υποψήφιος», είπε ακόμη σε βίντεο που συνοδεύει το μήνυμά του.

Θα πρέπει να δείξει ότι έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 81 από τους 402 βουλευτές της πλειοψηφίας των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων — αριθμό που αναμένεται να συγκεντρώσει με άνεση.

Στην περίπτωση που εμφανιζόταν κάποιος άλλος υποψήφιος, θα λάμβανε χώρα μια εσωτερική αναμέτρηση και ο νικητής θα ανακηρυσσόταν στις 29 Αυγούστου έπειτα από ψηφοφορία των μελών των Εργατικών και των συνδικάτων που συνδέονται με το κόμμα. Ο πρώην υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς, που είπε πως το σκεπτόταν, ανακοίνωσε τελικά χθες, Τετάρτη, το βράδυ πως δεν θα είναι υποψήφιος.

Για πολλούς Εργατικούς, ο Άντι Μπέρναμ μοιάζει να είναι ο μοναδικός που μπορεί να κάνει «επανεκκίνηση» για τους Εργατικούς στην εξουσία, απέναντι στις δυσκολίες που έχει περάσει το κόμμα τους τελευταίους μήνες και οι οποίες οδήγησαν σε παραίτηση τον Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου.