Βρετανία: Το Ιράν προσπάθησε να πλήξει «χωρίς επιτυχία» τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία

Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει «χωρίς επιτυχία» χθες, Παρασκευή, την αμερικανοβρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό, επιβεβαίωσε σήμερα επίσημη βρετανική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια έλαβε χώρα προτού η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις βρετανικές βάσεις προκειμένου να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Χορμουζ.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς τη βάση, αλλά κανένας από αυτούς δεν έπληξε τον στόχο του, καθώς ο ένας παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει ενώ ο άλλος αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.