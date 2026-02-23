Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον – Είχε δεσμούς με τον Έπσταϊν

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος είχε δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, ανακοίνωσε την Καθαρά Δευτέρα (23/2) η Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. «Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Αυτό έρχεται μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Γουίλτσιρ και Κάμντεν», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μάντελσον έχει αρνηθεί προηγουμένως οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος.

Η σύλληψή του έρχεται ενώ συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, στον απόηχο της σύλληψή του.

Ο 72χρονος διπλωμάτης είχε απομακρυνθεί από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, καθώς άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Οι αποκαλύψεις αυτές έφεραν σημαντικούς τριγμούς στους διπλωματικούς κύκλους του Λονδίνου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε επίσημη έρευνα σε βάρος του, έπειτα από τη διαβίβαση των επικοινωνιών του πρώην πρεσβευτή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή, από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η υπόθεση προκάλεσε κρίση στους κόλπους της κυβέρνησης των Εργατικών καθώς ο διορισμός του στη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ έγινε με απόφαση του Κιρ Στάρμερ, παρά το γεγονός ότι άλλα κυβερνητικά στελέχη είχαν εκφράσει αμφιβολίες για την ορθότητα της απόφασης.

Ο Μάντελσον κατείχε κορυφαίες θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ως εξέχουσα προσωπικότητα του Εργατικού Κόμματος επί δεκαετίες, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας το 1998 και ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Καινοτομίας.

Διετέλεσε επίσης Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου στις Βρυξέλλες το 2004, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ακόμη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.