Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που πέταξε αγοράκι 3 ετών σε κλουβί με κροκόδειλους

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένααγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στον χώρο των κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Αστυνομία του Κέμπριτζσαϊρ ανέφερε ότι κλήθηκαν αστυνομικοί μετά από αναφορές για ένα περιστατικό στο «Johnsons of Old Hurst», έναν ζωολογικό κήπο κοντά στο Χάντινγκτον, αποτέλεσμα του οποίου ήταν το αγόρι να βρεθεί στο κλουβί των ερπετών.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη.

«Σε αυτό το στάδιο μιλάμε με άτομα που βρίσκονταν στο ζωολογικό κήπο τη στιγμή αυτού του οδυνηρού συμβάντος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις περιστάσεις», δήλωσε η επιθεωρητής Βέριτι ΜακΚαν. «Δεν πιστεύουμε ότι ο συλληφθείς άνδρας και το παιδί γνωρίζονται μεταξύ τους».

Στην ιστοσελίδα του «Johnsons of Old Hurst» αναφέρεται ότι το ενδιαφέρον της οικογενειακής φάρμας για την προστασία της φύσης οδήγησε σε ένα πάθος για τους κροκόδειλους.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη φάρμα κροκοδείλων μας εδώ στο Johnsons of Old Hurst, ώστε να αποτελέσουμε μέρος αυτής της αξιοσημείωτης προσπάθειας προστασίας της φύσης», αναφέρει ο ιστότοπος.

Πηγή: Reuters