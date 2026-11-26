Αστυνομία και δυνάμεις του υπουργείου Άμυνας έσπευσαν στο HMS Excellent έπειτα από αναφορά για απειλή βόμβας. Ο συναγερμός έληξε χωρίς να εντοπιστεί κάτι επικίνδυνο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Τι κινητοποίησε τις αρχές στο Πόρτσμουθ

Το περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του HMS Excellent, στο Whale Island του Πόρτσμουθ, όπου εδρεύει το αρχηγείο διοίκησης του Βασιλικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση της αστυνομίας και του προσωπικού του βρετανικού υπουργείου Άμυνας φέρεται να προκλήθηκε από αναφορά για πιθανή απειλή βόμβας που έγινε τηλεφωνικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας στήθηκε ζώνη αποκλεισμού, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο βρισκόταν σε εξέλιξη ο έλεγχος του χώρου.

Η κατάσταση μετά τον συναγερμό και οι έρευνες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συναγερμός έχει λήξει και δεν φέρεται να έχει εντοπιστεί κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στο σημείο. Παρ’ όλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση της απειλής.

Η τοποθέτηση του Βασιλικού Ναυτικού

Εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτέλεσε η ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και του κοινού, επισημαίνοντας πως οι πολίτες κλήθηκαν να μείνουν μακριά από τις εγκαταστάσεις όσο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι αμυντικές δυνάμεις διαχειρίζονταν το συμβάν. Παράλληλα, στο συγκρότημα του HMS Excellent λειτουργούν εξειδικευμένες δομές, όπως η Σχολή Καταδύσεων Άμυνας και η Μονάδα Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Ζημιών Phoenix.